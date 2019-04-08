2秒進站濟南地鐵！　首例3D「刷臉」辨識錯誤率僅0.000001

▲山東省濟南地鐵是大陸首例採用3D人臉識別閘機的線路。（圖／翻攝自中新社，下同）

大陸中心／綜合報導

山東省濟南地鐵1號線4月起已開始營運，是大陸第一條採用「3D人臉識別閘門」的地鐵線路。過去只能透過買票、刷卡等方式進站，而現在只需要短短2秒就可通過閘門，效率大大提升；濟南軌道交通集團指出，自「人臉識別」啟動後，1分鐘可通過30-40名乘客。

據了解，乘客可先在濟南地鐵APP輸入自己的臉，進站時再將臉部對準3D人臉識別設備，2秒內就能通過閘門。而這款人臉識別閘機內有3D攝像頭，可投射18000個散斑點，取得完整的人臉數據；當乘客透過人臉識別感應時，3D攝像頭會依據人臉特徵進行比對，驗證通過後便會放行。

▲3D人臉識別閘門誤判機率極低。（圖／翻攝自新華網，下同）

山東省濟南地鐵1號線的3D人臉識別閘門具有高檢測能力，能辨識出照片、視頻，以及面具等等的偽裝或攻擊行為，因此誤判機率僅有1/1000000，安全隱憂極小。根據21財經報導，過去搭乘地鐵時因自助購票大排長龍，或是藉由手機、卡片等才能進入的繁瑣程序問題都將解決，同時大幅提升地鐵的運營效率。

綜合陸媒報導，在去（2018）年9月的第十一屆中國國際信息技術博覽會上，濟南軌道交通集團展廳首次亮相人臉識別閘機，除了臉部辨識之外，同時還有二維碼掃描、普通卡刷取的功能；濟南軌道交通集團工作人員當時也提到，R1線開通運營後，前期會先在每個車站設立「一進一出」的識別通道，之後會再根據使用數據積累，以及效果做進一步推廣。