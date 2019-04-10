小二童「罰睡陽台15次」不敢上學　女導師：其他老師也這樣做

▲新北市一名國小二年級男童午休期間，遭導師隔離至陽台。（示意圖／達志影像）

記者黃苑瑜／新北報導

新北市蘆洲一所國小二年級的林姓男童，被李姓女導師認為在午休時間干擾其他學生，從2014年10月起將他隔離在陽台外午休，直到男童的父母來學校才得知此事，發現兒子在陽台午休共15次，造成精神創傷。新北地院依業務過失傷害罪判李女拘役50天，可易科罰金5萬元，尚可上訴。

男童母親指控，女老師午休時間都會要兒子搬椅子到陽台睡覺，還不能用桌子，因此他只能在椅背上或趴在洗手台等地克難睡覺，無論天起冷、熱都是如此。母親心疼的表示，兒子被班導長期差別待遇、貼標籤，導致一聽到要去上課，便會情緒激動做出自殘行為；班上同學沒有人伸出援手就算了，還會霸凌朝笑「去你的陽台睡啦哈哈哈」。她質疑，若沒有老師的默許或帶頭，其他同學怎麼敢這麼囂張。

判決指出，李女（48歲）在該校服務擔任導師14年，是男童1、2年級的導師，李女認為男童常干擾秩序，因此從2014年10月21日至2015年3月10日每週二上全天課時，都叫他搬椅子到陽台午休，如果他不去的話，班長也會把他叫去陽台。直至男童的父母前去學校時，才得知兒子被隔離在陽台15次。

而醫師診斷出男童有創傷症候群，判決指出，男童寫功課時會不自主想到老師，還會做有關學校的噩夢不敢上學，且有過度警醒狀況，例如易怒及攻擊父母。

法院開庭時，李女否認對男童造成的傷害，聲稱男童午休期間會干擾其他同學，例如抓同學的眼鏡或在午休間吃點心，還說他在教室午休也睡不好，才問他要不要去陽台冷靜一下。李女還說學校所有老師也都這樣使用陽台空間，而其他被隔離的學生也都沒有出現精神疾病。

不過，法官認為男童午休獨自在陽台，座椅彎腰覆蓋外套，不僅身體難以得到舒適，心裡也會產生與其他同學隔離、被差別待遇的感覺，且陽台設有洗手台及衣架，堆滿了清潔用品及雜物，並不是適合學童午休的地方。法官認定，李女對男童的處置違反學校的「教師輔導與管教學生辦法注意事項」，造長男童有孤立、差別待遇的感受，屬於管教不當。

法官考量李女否認犯行，未正視個人過錯，判她拘役50天，可5萬元易科罰金，可上訴。

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