為招生出奇招？補教業者闖學校「偷學生名條」　女賊遭逮閉口拒談

▲2名女子闖入教務處後，神色自若打開抽屜，竊走約20分七年級學生名條。（圖／東森新聞）

社會中心／綜合報導

為了招生不擇手段？新北市鶯歌某中學2日傍晚發現有不明人士闖入校園，還直接走進教務處中拉開抽屜竊走學生名條；當下教職人員發現異狀，立即出聲喝止，質問「你們在幹嘛？」並攔下其中一名女嫌，但她對於犯行矢口否認，又無法清楚交代動機，校方也只好報警提告，警方到場後發現女嫌是補教業從業人員，當場依現行犯當場將女嫌逮捕移送。

校方指出，案發時間就在2日傍晚6時許，當時補教學生走入校園中準備上課，而這時3名陌生男女（1男2女）就這麼混在人群中走進學校；經調閱監視器後，還發現2名女子在闖入教務處行竊前，還先到廁所與另名男子會合，3人商討一陣後才分頭行動。

張姓校長還原案發經過，當天傍晚約6時30分，2名女子神色自若走進教務處，並逕自打開裝有七年級學生名條的抽屜，竊走學生個資；當下辦公室內還有一名組長在，他發現異狀後立即起身喝斥，並質問「你們是誰？要做什麼？」2名女子支支吾吾說不出話來，其中1人還直接逃離現場，僅有1名林姓女嫌（29歲）在犯後被攔下。

▲張姓校長還原案發經過。（圖／東森新聞）

面對校方的詢問，林女一開始還自稱是出版社業者，與另名女子到校內推廣參考書，否認竊取學生名條；但校方事後清點，發現學生名條短少20多張，且在校內角落盆栽處還發現被遺落下的3張名條，罪證確鑿下只好報警處理。

事後警方調查，發現林女根本就不是她口中所說的「出版業者」，而是從事補教業人員，但對於犯案動機，林女始終閉口不談，警方懷疑，應是補教業者為了獲取招生名單，才會鋌而走險竊取學生個資，所幸當下2名女嫌竊走的名條，僅有學生的姓名與座號，但憂心個資仍有外洩可能，警方後續也將鎖定另名行竊的黃姓女子，通知其到案說明。

▲林女遭依現行犯逮捕後，對於犯案動機始終閉口不談。（圖／東森新聞）