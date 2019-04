紐時踢爆：波音737 Max是50年前舊機型　機長得看「紙本」操作手冊

▲波音737 MAX 8駕駛艙。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國波音737 MAX機型半年接連發生2起墜機事件,讓公司形象跌到谷底,現在《紐約時報》更踢爆,737 MAX系列是「舊酒裝新瓶」,它沿用了1960年代的設計,機長甚至必須依靠「紙本」的操作手冊。原來更新舊機的生產策略,都是為了配行航空公司的需求,「降低飛行人員的訓練成本」,這招雖讓波音產量大幅提升,卻也賠掉了企業聲譽。

Boeing's 737 Max is the only modern Boeing jet without an electronic alert system that explains what is malfunctioning and how to resolve it. Instead pilots have to check a manual. https://t.co/fu0Okqejmg