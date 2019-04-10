紐時踢爆：波音737 Max是50年前舊機型　機長得看「紙本」操作手冊

▲波音737 MAX 8駕駛艙。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國波音737 MAX機型半年接連發生2起墜機事件，讓公司形象跌到谷底，現在《紐約時報》更踢爆，737 MAX系列是「舊酒裝新瓶」，它沿用了1960年代的設計，機長甚至必須依靠「紙本」的操作手冊。原來更新舊機的生產策略，都是為了配行航空公司的需求，「降低飛行人員的訓練成本」，這招雖讓波音產量大幅提升，卻也賠掉了企業聲譽。

Boeing's 737 Max is the only modern Boeing jet without an electronic alert system that explains what is malfunctioning and how to resolve it. Instead pilots have to check a manual. https://t.co/fu0Okqejmg — The New York Times (@nytimes) 2019年4月9日

《紐約時報》8日的報導中指出，波音公司所採取的「不重新設計，直接更新舊機型」的策略，對他們來說，更新舊機比重新設計還要更快、更省錢，因為航空公司不用花大筆的前去重新訓練飛行員，只要讓他們再多上幾次室內課就行，上市至今，美國聯邦航空管理局（FAA）也確實沒有要求駕駛更新型737機型的飛行員，重新進行模擬器訓練。

「航空公司一點都不想要花大錢重新訓練飛行員，只為了一個花俏的新產品，」前波音737 Max試飛員門札（Matthew Menza）表示，波音的做法就是重新在50年前的設計上變出新花招，「俗話說的對，東西沒壞就不要修。」就因為MAX系列的基礎是舊機型，所以在翻新的過程中，原本的賣點也變成了挑戰。

前波音工程師路德克（Rick Ludtke）說，「當時的737是最先進的技術，但那也是50年前的事了，目前的狀況下，它並不是一架好飛機。」從起飛前的操作，就可以知道737 MAX系列與新機型的巨大差異，新機型只要簡單轉動1個鈕，按2個開關就好，737 MAX的步驟多達7個，與52年前的第一架737客機大致相同。

▲▼波音737 MAX沿用1960年代機型，駕駛還得拿操作手冊檢察系統。（圖／路透）



MAX系列在重新「包裝」時，缺少了某些新型飛機都有配備的安全設計，例如新的波音客機都裝有不不止一套電子警示系統，讓機長不會漏掉任何一個可能故障的零件，但駕駛MAX系列時，卻必須翻開「紙本」操作手冊，一個個檢查哪裡出了問題。調查人員也懷疑，造成兩架飛機失事的主要原因，可能就是Max為取代較大引擎而設計的防失速裝置。

波音公司5日宣布，737 MAX客機自本月中旬開始減產約20%，從每月52架縮減至每月42架，同時在董事會成立新的安全委員會，來檢討飛機研發相關程序及政策。而《華盛頓郵報》先前也揭露2名消息人士的說法，強調除了「自動防失速系統」（MCAS）之外，還有另個影響襟翼及飛行安全的軟體有問題。波音公司也承認外媒爆料軟體有新問題是事實，但強調是個小問題。

波音商用飛機集團總裁兼首席執行長凱文邁卡利斯特（Kevin McAllister）也表示，目前已開發出自動防失速系統的軟體更新，會針對事故調查報告採取所有必要的行動，強化飛機安全。