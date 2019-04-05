　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

波音CEO道歉認系統疏失！空難半年連2起　衣航機長曾3度大吼「拉高」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 米倫伯格表示，目前公司已開發並計畫發布防失速軟體更新及相關飛行員教育訓練，確保憾事不再重演。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

記者詹雅婷／綜合外電報導

衣索比亞航空3月空難的初步調查結果4日出爐，官方首次證實這起重大墜機事件與自動防失速系統有關，且機師幾乎是一起飛就開始「人機搏鬥」搶救不斷朝下的機鼻。波音執行長米倫伯格（Dennis Muilenburg）同日下午表示，衣航、獅航的2起空難事件顯然是肇因於波音737 MAX自動防失速系統錯誤，對於事故當中失去的性命，公司深表歉意遺憾，會盡一切所來確保飛安。

美媒CNN、USA TODAY引述衣索比亞政府初步調查報告指出，失事波音737 MAX 8客機才剛起飛，感測器讀數就已出現錯誤，在短短的6分鐘飛行時間內，防失速系統4度下壓機鼻，機師曾3度朝著副機師大喊「拉高」，試圖阻止飛機下墜俯衝，執行波音公司提供的所有操作程序，但最終仍無法穩住客機，墜毀在飛返衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）的路途。

衣航班機所遭遇的狀況，幾乎與去年10月印尼獅航空難的情況類似。

「悲劇如今仍沉重地壓在我們的心頭上，我們向獅航JT610班機、衣航ET302班機的乘客、機組人員致上慰問」，米倫伯格表示，這兩起空難事件顯然是肇因於波音737 MAX自動防失速系統錯誤，且這些意外狀況大大加劇機組人員的壓力，「消除這種風險是我們的責任」，但但仍對737 MAX基本安全抱持信心，且即將推出的軟體更新會使得737 MAX飛機成為全球「最安全飛機」。

衣航空難的初步報告並沒有具體說明墜機原因，但衣索比亞交通部長莫格斯（Dagmawit Moges）4日表示，建議波音朝著飛行控制系統與飛機可控性的方向重新檢視。

▼ 衣索比亞交通部長莫格斯 。（圖／路透）

▲▼ 衣索比亞交通部長莫格斯（Dagmawit Moges） 。（圖／路透）

ET快訊
Mei女兒「偷拍又傳群組聊」　阿弟飆罵：妳不配當我女兒
蔡依林賞櫻被拍！阿信驚喜現身「摀嘴羞笑」網友暴動了
檳榔西施慘死　法醫助理「這麼漂亮應該當小老婆」爆瘦30kg遭

關鍵字：衣索比亞航空,墜機,空難,波音,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

壓到小雞！6歲孩「翻出全部家當」奔醫院　不知死了哭著繼續湊錢

每月無薪加班70hrs！日勞基署認定太空機構員工自殺「為職災」

鬼父性侵女兒2次判10年…法院翻案改無罪　「無法認定她不能抵抗」

「沒時間浪費了」！美媒籲川普：盡快向台灣保證協助對抗中國

全球最大星巴克超狂！17公尺巨型烘豆機貫穿4層樓　旗艦級設計一次看

文在寅5天後華盛頓見川普！　青瓦台：考慮向北韓派特使

澳洲立法「懲處社群媒體」　罰款全球年營收10%、員工關3年

英國無協議脫歐仍可以「免簽赴歐」！　歐洲議會通過法案

波音CEO道歉認系統疏失！空難半年連2起　衣航機長曾3度大吼「拉高」

母遺言「你們永遠找不到他」　6歲童失蹤8年現身警局…FBI：是場騙局

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

想吃當歸鴨自己錯畫成當歸下水　奧客伯怒撕菜單：我叫人來砸店！

交往小鐘1年「分手原因」曝光！　 茵芙大讚他「男朋友裡真的很好的人」

孫鵬孫鵬沉默五秒哽咽　 說不出話「不知明天會發生什麼」

單車男慘遭曳引車攔腰輾過... 死者姐崩潰痛哭駕駛下跪道歉

迪士尼巡遊Shellie May暈倒　抬離場不摘頭套保童話形象

10年後瀕危石虎500→10000隻！ 苗議員「太多才會被車撞」網轟翻

屬豬免費、12歲以下免門票　兒童連假22間樂園省錢懶人包

高雄市長韓國瑜就在深夜時間　親自帶隊擴大夜店臨檢

《權力遊戲》艾莉亞上《A咖秀》爆大雷！　下秒GG「手狂抖嚇慘了」

壓到小雞！6歲孩「翻出全部家當」奔醫院　不知死了哭著繼續湊錢

每月無薪加班70hrs！日勞基署認定太空機構員工自殺「為職災」

鬼父性侵女兒2次判10年…法院翻案改無罪　「無法認定她不能抵抗」

「沒時間浪費了」！美媒籲川普：盡快向台灣保證協助對抗中國

全球最大星巴克超狂！17公尺巨型烘豆機貫穿4層樓　旗艦級設計一次看

文在寅5天後華盛頓見川普！　青瓦台：考慮向北韓派特使

澳洲立法「懲處社群媒體」　罰款全球年營收10%、員工關3年

英國無協議脫歐仍可以「免簽赴歐」！　歐洲議會通過法案

波音CEO道歉認系統疏失！空難半年連2起　衣航機長曾3度大吼「拉高」

母遺言「你們永遠找不到他」　6歲童失蹤8年現身警局…FBI：是場騙局

《沙贊！》五大彩蛋　巨石強森有望加盟續集、「她」二度客串DC電影

低成本Cosplay的逆襲！一人扮兩角，背後靈冒出「翹臀→蛇姬美胸」

《魂囚西門》值得看嗎？心理師連鬼都能治　看完最後一集就知不荒謬

規模最大總統府音樂會！結合「看見台灣」影像　6日免費入場

林青霞母校60年校慶　社團校友七步舞重溫兒時回憶

壓到小雞！6歲孩「翻出全部家當」奔醫院　不知死了哭著繼續湊錢

動物園喜獲新成員！　歐亞水獺「金莎」舔拭小寶寶依偎入睡

每月無薪加班70hrs！日勞基署認定太空機構員工自殺「為職災」

高雄現神秘藍眼淚！就怕遊客迷路找不到　警貼心設「諮詢專區」

朱立倫籲公開朱吳會展現團結　國民黨不同意

中職超嗨！啦啦隊正妹熱舞驚見亮點　網狂重播：我眼中只有「兄弟」

國際熱門新聞

富士山頂是他的…日政府每年花大..

女老師傳裸照調請男友　照片流出..

9歲女獨搭電梯遇色狼　真相曝光

1件1萬2！名牌推「牛仔內褲」..

全球首隻人工授精美洲虎　出生2..

獅子狠咬馴獸師　觀眾見噴血嚇呆

2019全球軍力榜　台灣排名第..

貝佐斯完成離婚手續　仍是世界首..

吞精預防流產？荷蘭研究；提高寶..

24小時營業起爭議　日7-11..

她橫屍公園手反綁　體內驗出4男..

她床戰主管4小時　留女兒在車上..

深海邪獸現身一口吞！1層樓高鯊..

泰國水果攤手套陷阱？部落客闢謠

更多熱門

相關新聞

童失蹤8年現身　FBI：是場騙局

美國男孩皮蒂森（Timmothy Pitzen）在2011年失蹤，3日突然有名自稱是他的14歲男孩向警方投案，失蹤8年的男孩重新出現，讓美國社會相當振奮，也好奇他這幾年的生活。但FBI的DNA鑑定結果4日出爐，這名男性居然不是皮蒂森，而是實際年齡已23歲的男子李尼。

中美經貿磋商有進展　達協議後辦川習會

貝佐斯完成離婚手續　仍是世界首富

美中談判激勵　美股道瓊漲166.5點

川普：美中貿易談判4周內達成協議

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

台北男大生醉倒夜店　竟遭撿屍性侵

道路挖空細膩鋪平　高雄人感動淚

29歲OL掃墓左眼爆痛　驚見「4隻汗蜂」

新莊水泥人塚敲不開！禮儀師一拜裂了

報復男友錯砸12輛名車　長腿妹一聽要賠哭了

富士山頂是他的…日政府每年花大錢租借

板橋湳雅夜市要拆了！在地人：攤販少一半

北一女筆記賺進百萬！「學姐」真面目曝光

檳榔西施遭虐殺　法醫助理亂說話遭索命

載完第一趟　Uber司機路邊哭20分鐘

女兒抓螳螂！4倍長鐵線蟲爆肚竄出

搭郵輪出海第一天暴斃　旅客伴屍4天

地震要留在床上　專家3點救命

火車「熱褲妹」猛伸辣腿！他羞炸

《炮仔聲》惡媳肉體出軌！淋浴被抓包不連戲

更多

最夯影音

更多

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

想吃當歸鴨自己錯畫成當歸下水　奧客伯怒撕菜單：我叫人來砸店！

交往小鐘1年「分手原因」曝光！　 茵芙大讚他「男朋友裡真的很好的人」

孫鵬孫鵬沉默五秒哽咽　 說不出話「不知明天會發生什麼」

單車男慘遭曳引車攔腰輾過... 死者姐崩潰痛哭駕駛下跪道歉

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面