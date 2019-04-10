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長髮正妹玩擲斧遊戲太用力　反彈高速飛回差一秒變「砍頭」

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。 

國際中心／綜合報導

美國亞利桑那州（Arizona）長髮正妹安斯莉蕾8日在instagram分享一段驚險的影片，當天她和男友到投擲場玩飛斧遊戲，沒想到丟出去的斧頭撞到地板後回彈，還好她反應快立即蹲下閃開，否則可能當場慘遭「砍頭」。

影片中，只見安斯莉蕾（Ainsley Rae）站在三個靶板前，雙手緊握著斧頭，高高舉起後再用力往前丟擲，原本斧頭應該會落在靶上，但疑似因為她姿勢不正確，斧頭撞到地面後隨即往後回彈，並以高速旋轉的方式從頭頂上飛過。

長髮正妹玩擲斧遊戲太用力，差點「被砍頭」。（圖／翻攝自Instagram／ainsrae） 

▲安斯莉蕾差點被自己丟出的斧頭砍中。（圖／翻攝自Instagram／ainsrae

幸好安斯莉蕾反應夠快，發現斧頭彈飛回來的時候立即彎腰，這才閃過「被砍頭」的危機，她事後也在社群網站上PO文自嘲自己真的很命大，當下完全不知道有這麼驚險，直到看到別人拍的影片才有逃過死劫的感覺。

而這段驚險的影片被安斯莉蕾PO上網，很快引起網友們熱烈討論。至於為何斧頭會回彈，另一間投擲場的老闆希爾維斯特（Mathew Sylvester）推測，應該是安斯莉蕾投擲的時候太過用力，而且錯過正確的時機，才會導致斧頭變成往下飛的狀況，加上靶板等設施沒有降低衝擊力的功能，險些就釀成憾事。

同樣經營斧頭投擲場的業者塞拉亞（Mario Zelaya）強調，要玩這項遊戲必須先簽署同意書，而且要有教練陪同並事先進行安全訓練，並不是想玩就可以隨便亂丟。

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關鍵字：美國,斧頭,北美要聞

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