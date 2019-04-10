　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

《台灣關係法》40周年　南華早報：靈活、有效、又持久

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼蔡英文與華府三智庫視訊會議。（圖／翻攝蔡英文YouTube）

▲ 蔡英文與華府三智庫視訊會議。（圖／翻攝蔡英文YouTube）

國際中心／綜合報導

《臺灣關係法》邁入40周年，《南華早報》評論道，這項法案在妥協中誕生，雖然內容模棱兩可，也從未完全讓各方都滿意，但長遠來看卻相當靈活、有效，又持久；而美國對台的「戰略模糊」（Strategic Ambiguity）政策也讓美、台、中均受惠。

《臺灣關係法》於1979年4月10日由時任美國總統卡特（Jimmy Carter）簽署後正式生效，40年來確保台灣的民主和經濟發展，也保障台海和平。美國前國會外交幕僚、《尼爾森報告》出版人尼爾森（Chris Nelson）指出，「絕對的，沒有這項法案的話，很可能已經發生戰爭。」

總統蔡英文9日與美國「戰略暨國際研究中心」、「布魯金斯研究院」、「威爾遜國際學人中心」3大華府智庫學者舉行視訊會議。她在45分鐘的致詞中表示，由於美國國會堅持立法保障台灣安全，才能確保台灣度過遭到國際孤立的「最黑暗時期」。

美國在台協會（AIT）斥資2.55億美元（約新台幣76億元）在內湖打造的新館將於5月6日啟用，《南華早報》指出，AIT向來被視為美國在台的非正式使館，如今搬入新館，被視為增加對台灣支持力道。蔡英文9日也指出，目前台美之間的訓練與合作計畫更加緊密堅實，台灣也已經連續兩年增加國防預算。

台美關係事紀

1979年，1月1日，中華民國與美國斷交。

1979年4月10日，時任美國總統卡特（Jimmy Carter）簽署《台灣關係法》生效。

1979年4月16日，美國在台協會（AIT）在信義路設立。

1994年9月19日，台、美在華府簽署《美台貿易暨投資架構協定》（TIFA）。

1998年6月30日，時任美國總統柯林頓（Bill Clinton）訪問中國大陸，公開表示「三不政策」（不接觸、不談判、不妥協）。

2012年10月2日，美國宣布，台灣為美國免簽證計畫成員。

2018年3月16日，美國總統川普（Donald Trump）簽署《台灣旅行法》（Taiwan Travel Act）。

ET快訊
2019台北米其林公布！首家餐廳勇摘一星
花蓮8hrs連4震原因曝　氣象局：2次是去年0206餘震
存款129元！24歲上兵問要不要續簽「34K月光族」原因曝
陳意涵產後上圍激增！邪惡角度自拍「黑bra陰影」掀暴動

關鍵字：台灣關係法,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

《台灣關係法》40周年　南華早報：靈活、有效、又持久

202年首位生前退位　明仁天皇苦惱「退休生活」…友：請他改練桌球

快訊／83歲達賴喇嘛身體不適送新德里醫院　肺部感染住院

放屁狂憋...循環後「從嘴巴跑出來」噁爆！長期忍住導致腸穿孔

秘魯12歲貧童趴路燈下苦讀「想當警察」　收到捐贈書感動落淚

全校唯一男生...他3年被159女包圍！高中生活曝光：超邊緣

以色列大選「分不出高下」！政壇新手緊追搶席次　總理老將難連任

川普威脅對歐盟加徵關稅！道瓊大跌190點、標普結束8連升

無性日本？18至39歲男女　四分之一未「破處」！

川普推特語錄／將對歐盟加關稅　我們被佔便宜的日子就快結束！

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

大甲媽搶轎中天記者遭圍毆　10多人打爆攝影機！他決定提告

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

爸花10hr做「機關頭盔」助兒交作業 校長令師直接打滿分...網：求訂製

曾放棄人生被重度腦麻兒「踢醒」　母幫他化身魯夫完賽67場馬拉松

6歲小女孩26樓墜落砸破車棚！　下秒自己爬起來 網驚：女超人轉世

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

郭彥甫直播崩潰爆哭！　 「在台灣當藝術家很難」痛揭心聲

《台灣關係法》40周年　南華早報：靈活、有效、又持久

202年首位生前退位　明仁天皇苦惱「退休生活」…友：請他改練桌球

快訊／83歲達賴喇嘛身體不適送新德里醫院　肺部感染住院

放屁狂憋...循環後「從嘴巴跑出來」噁爆！長期忍住導致腸穿孔

秘魯12歲貧童趴路燈下苦讀「想當警察」　收到捐贈書感動落淚

全校唯一男生...他3年被159女包圍！高中生活曝光：超邊緣

以色列大選「分不出高下」！政壇新手緊追搶席次　總理老將難連任

川普威脅對歐盟加徵關稅！道瓊大跌190點、標普結束8連升

無性日本？18至39歲男女　四分之一未「破處」！

川普推特語錄／將對歐盟加關稅　我們被佔便宜的日子就快結束！

更新／2019台北米其林公布！「logy」首入榜勇摘二星

台北米其林／得意弟子續坐鎮台北　侯布雄餐廳摘一星

台北米其林／吉兆割烹再奪一星！招牌玉子燒有起士蛋糕口感

台北米其林／謙安和走極簡路線續拿一星！主廚展現「職人精神」獲肯定

陸智慧手錶監控環衛工人惹議　站20分鐘不動會被提醒「努力工作」

三太子盃／台將內戰經驗定勝負 雙J配3盤逆轉小將

「我要加點米粉」短髮妹3度伸手偷鈔票　店家PO網「求自首」

國軍啟動接戰程序兩岸對立 激升？　嚴德發：國軍職責是守護家園

阿扁爽與三妹自拍惹議　羅智強嗆重返執政就關回去

養兩缸魚被偷撈！好脾氣男勸阻　無恥女狠嗆「別那麼小氣」：我才撈3隻

國際熱門新聞

女直播吃飯糰噎到　消防員趕到疑..

99歲婦女器官全顛倒　醫：通常..

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

驚！女嬰下體「每月抽出1張濕巾..

保母餵吃蘋果泥！　男嬰昏迷猝死

男高生被159女包圍！哀傷嘆：..

全球首創「同意保險套」！2人4..

翻到未婚妻「處女膜修補單」　男..

日本F-35A夜航　起飛30分..

5歲女離奇瘦成骨架　母竟一句話..

即／日本自衛隊F-35戰機外海..

無性日本？18-39歲男女1/..

22歲體操手雙腿斷　生涯結束了

利比亞東西軍亂鬥　IS趁亂復出

更多熱門

相關新聞

台灣關係法40年　賴清德：若當總統捍衛台美情誼

台灣關係法40周年，前行政院長賴清德10日在臉書表示，10年前的今天，美國前總統卡特簽署國會制定的「台灣關係法」，這份規範台灣和美國「非正式關係」的美國國內法，保障了台灣的民主、安全、人權與經濟，也深化台美在政治、安全、軍事、經濟、文化與民間的密切夥伴關係。同時，賴清德也強調，若當總統竭盡所能捍衛台美情誼。

正妹擲斧太用力　反彈險遭砍頭

台灣關係法40年　陸反美對台軍售

川普對歐盟開炮！道瓊大跌190點

川普：對歐盟加稅是補償我們損失

讀者迴響

發燒話題

高圓圓 日本新年號 地震 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 愛山林 許淑淨 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

娶了空姐妻還不夠！中天男主播私會甜心記者爆親暱照流出

王丹嗆「不知韓要來」　秒遭打臉

女直播吃飯糰噎到　消防員趕到疑亡

王永慶孫女身價200億　超級人生勝利組

顏董不知誰邀白狼！大甲媽亂鬥黑幫大戰

最強賓利被撞她下車打電話！維修費曝

黃立成帶20歲正妹女星回家！「深夜親熱摸摸」

手機永遠靜音的4大星座！

吃鳳梨妹妹會變香？她7日後曝實驗結果

野生「女神級藝人」現基隆廟口夜市

中華郵政、全家合推「便利包店到宅」

研究：超過23點才睡「6系統全爛光」

大甲媽西螺站爆衝突！場面失控狂推擠

周四起變天「一張圖看雨怎麼下」

「天燈妹」近況曝光…尺度變超大

更多

最夯影音

更多

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

大甲媽搶轎中天記者遭圍毆　10多人打爆攝影機！他決定提告

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面