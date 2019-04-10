東方航空向波音索賠！已有14架737 MAX飛機停飛

▲東方航空是大陸三大航空公司之一。（圖／微信公眾號「長安劍」）

大陸中心／綜合報導

大陸上月11日全面停用波音737MAX系列。中國東方航空（簡稱東航）負責人9日表示，已經向波音公司提出索賠，但具體金額尚未敲定。此外，東航2019年計劃引進的60架飛機中，波音737 MAX就佔了11架，目前共有14架波音737 MAX飛機停運，其中上海航空11架次和雲南航空3架。

在9日召開的東航業績發佈會上，相關負責人表示，由於「停飛」發生在春運結束之後，總體市場已經走淡，因此影響不大，「目前不到一個月的時間來看，整體對我們收益受到的影響不大，但後續要根據整個民航局、包括波音對這個飛機進行進一步判斷，到目前為止應該是影響不大，總體影響還需要進一步觀察。」

東航認為，737 MAX飛機不會用太多時間，會有一個明朗化的結果，飛機的問題，沒有到大幅度更改引進計劃的程度；因停飛造成的運力不足的部分，需要從整體市場調配，主要是利用原有的空客A320系列進行替換。

▲美國波音公司在華盛頓州倫頓（Renton）的工廠，停放多架737MAX機型飛機。（圖／路透）

對於索賠一事，相關高層表示，「東航從董事長開始已經跟波音溝通過很多次，我們也在提出這方面的訴求，最終要看停飛下來到底是飛機設計的缺陷，還是本身運營過程中的問題」，此外，還需要根據民航局的要求來看，不僅僅是東航一家受到影響。

據CNN報導，此次「停飛」事件影響下，波音公司將面臨20億美元賠償，並且隨著停飛的繼續，賠償數額在每天上漲。

據悉，在衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）墜機後，第一個公開要求索賠的是挪威航空（Norwegian Air Shuttle）公司。該公司在一份郵件中聲明稱，「我們希望波音公司接受這項索賠。」