快訊／衣航空難初步調查出爐　機師遵照波音程序仍墜機

衣索比亞航空3月發生重大墜機事件,機上157人全數罹難。當局4日上午公布初步調查報告證實,在事發當下,機師執行波音公司提供的程序操作,但最終仍無法穩住客機,導致墜機事件發生。調查人員呼籲,波音公司要「重新檢視」737 MAX機型飛機的可控性。

衣索比亞交通部長莫格斯(Dagmawit Moges)稍早表示,失事的波音737 MAX 8客機起飛前狀況良好,「機組人員反覆執行飛機製造商所提供的所有程序,但仍無法控制飛機。」根據調查人員的初步報告,該架班機持有效的適航證,且機組人員全都擁有飛行的必要執照與資格。

不過,衣索比亞當局也表示,這起空難事件是否肇因於飛機傳感器故障,仍有待釐清,「我們現階段可以確定的是,目前沒有發現任何外來物破壞的痕跡」,且班機並沒有存在結構性設計問題。



