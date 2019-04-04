快訊／衣航空難初步調查出爐　機師遵照波音程序仍墜機

▲ 衣索比亞3月10日發生重大空難。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

衣索比亞航空3月發生重大墜機事件，機上157人全數罹難。當局4日上午公布初步調查報告證實，在事發當下，機師執行波音公司提供的程序操作，但最終仍無法穩住客機，導致墜機事件發生。調查人員呼籲，波音公司要「重新檢視」737 MAX機型飛機的可控性。

衣索比亞交通部長莫格斯（Dagmawit Moges）稍早表示，失事的波音737 MAX 8客機起飛前狀況良好，「機組人員反覆執行飛機製造商所提供的所有程序，但仍無法控制飛機。」根據調查人員的初步報告，該架班機持有效的適航證，且機組人員全都擁有飛行的必要執照與資格。

不過，衣索比亞當局也表示，這起空難事件是否肇因於飛機傳感器故障，仍有待釐清，「我們現階段可以確定的是，目前沒有發現任何外來物破壞的痕跡」，且班機並沒有存在結構性設計問題。



#Ethiopia|n Airlines Statement on the Preliminary Report of the Accident on ET 302 pic.twitter.com/azAKxyptq8 — Ethiopian Airlines (@flyethiopian) April 4, 2019

衣索比亞航空公司稍早也在推特發聲明表示，初步調查報告明確提到，失事客機的機師遵循波音的指示與建議。衣航執行長吉布里馬列安（Tewolde Gebremariam）說，「衣索比亞航空的所有成員，仍在為失去親友深切哀悼…且在此同時，我們對機師遵照緊急程序的動作感到非常自豪。」

今年3月10日，衣索比亞航空一架波音737 MAX 8客機起飛後不久墜毀，震驚全球。各國先後下令停飛737 MAX機型飛機。根據先前多篇報導指出，這起空難事件肇因於飛機的防失速系統故障，且與去年10月的印尼獅航墜機事件有著極大的相似之處。