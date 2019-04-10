花蓮8hrs連4震原因曝　氣象局：有2起不排除是去年0206餘震

▲花蓮8小時內連續發生4起地震，最大規模達5.0。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

花蓮震不停！從9日深夜11時13分開始，8小時內連續發生4起地震。對此，氣象局地震測報中心指出，震央在吉安鄉的地震，不排除是去年花蓮0206地震後的餘震，但另外位於東部海域的地震則屬於南宜蘭構造，由於近年來地震活躍更頻繁，氣象局也列為是監測重點地區。

氣象局地震測報中心主任陳國昌指出，這4起地震分別是兩組不同地震序列，位在吉安鄉的2起地震位置靠近米倫斷層，不排除是花蓮去年0206地震後的餘震。他說，事實上在0206之後，該地區後續都有餘震發生，只是過去規模都沒有像這次這麼大，判斷可能是地底下破碎帶能量累積達臨界點，才突然來一個較大的地震，後續有可能每個月還會持續發生，但更大可能是花蓮0206地震後的餘震會到此就結束。

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至於位於東部海域的2起地震，陳國昌說，上午這兩起地震發生在和平海盆，是屬於南宜蘭構造地震，過去就是很常發生地震的區域。不過據統計，這個區域最近2年發生超過200次地震規模3.0以上地震，跟以前相比地震頻率頻繁很多，氣象局也將南宜蘭構造列為重點監測區域，密切關注地震活動。

▲花蓮4起地震分別2組地震序列造成。（圖／記者姜國輝攝）

根據氣象局地震報告顯示，花蓮9日深夜11時13分發生芮氏規模5.0有感地震，震央位在吉安鄉，深度11.5公里，花蓮最大震度達5級，台中、南投3級，宜蘭、彰化、雲林2級，台東、桃園、嘉義、苗栗、新北、台南、高雄1級。在此之後，凌晨4時24分，吉安鄉再度發生芮氏規模4.7有感地震，深度11.1公里，花蓮最大震度達5級，南投、台中3級，宜蘭、彰化2級，台東、桃園、雲林、嘉義、新竹、新北1級。

另外，在10日上午6時57分，東部海域則發生芮氏規模4.9的有感地震，地震深度24.8公里，花蓮最大震度4級、宜蘭縣、新北市震度3級，台北雖只有1級震度，但可感受到明顯搖晃。稍早7時10分，同樣在東部海域也又發生規模3.5地震，花蓮、宜蘭震度2級。

▲氣象局地震測報中心主任陳國昌說明4起花蓮地震發生原因 。（圖／資料照／記者賴文萱攝）