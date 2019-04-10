深夜6小時內2地震　花蓮人一夜難眠：又被國家警報吵醒

▲▼花蓮自9日深夜到10日清晨，連續發生2起震央接近同屬淺層的有感地震，讓花蓮民眾夜裡未曾好眠。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮9日深夜11時13分發生規模5.0地震，深度11.5公里；10日清晨4時24分又發生芮氏規模4.7的地震，深度11公里；2起震驚央都在吉安都屬淺層、震央接近，讓花蓮民眾十分有感，去年0206大地震的恐懼又襲上了心頭。

請繼續往下閱讀...

根據中央氣象局地震測報中心資訊，自9日深夜11時起接連發生的兩次有感地震，震央都在花蓮吉安鄉，相當接近，深度都僅約11公里，2起相隔時間不到6個小時，讓花蓮民眾昨夜相當「有感」。

去年2月6日晚間11時50分花蓮發生芮氏規模6.6的大地震，震毀4棟大樓造成嚴重傷亡，引起國內外的關注，當時餘震不斷，讓花蓮民眾終日人心惶惶，距離大震才過一年多，不少花蓮人還心有餘悸，這次連續2起有感地震確實讓民眾非常恐慌。

9日深夜發生的芮氏規模5.0地震，地方社群有網友查出震央位於吉安鄉北昌公墓，引起不小討論，也有人想起去年的大地震而一夜難眠。1位游姓民眾說，「擔心再震的結果，已將家中細軟整備好了，整晚穿好衣服躺在床上毫無睡意」；李姓民眾說，「去年0206大地震時，家裡的整排書櫃都倒下，書籍散落整個客廳，這次特別先扶著書櫃好緊張」；另有林姓民眾說，「好不容易要睡著了，又被國家警報吵醒」。

所幸兩起地震目前皆無災情傳出，公路單位提醒民眾，地震過後應隨時注意路況資訊，且山區道路易發生落石坍方，宜避免行駛山區道路。