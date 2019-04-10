快訊／花蓮8小時連4震！06：57規模4.9地震　最大震度4級、宜蘭新北3級

▲地震報告。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

花蓮8小時連4震！根據中央氣象局的地震報告，10日上午6時57分發生芮氏規模4.9的有感地震，震央位於東部海域，地震深度24.8公里，花蓮最大震度4級、宜蘭縣、新北市震度3級，台北雖只有1級震度，但可感受到明顯搖晃。而稍早7時10分花蓮外海又發生規模3.5地震，花蓮、宜蘭震度2級。

花蓮震不停，氣象局地震報告顯示，10日凌晨4時24分吉安鄉發生芮氏規模4.7有感地震，深度僅11.1公里，花蓮最大震度達5級，南投、台中3級，宜蘭、彰化2級，台東、桃園、雲林、嘉義、新竹、新北1級。

請繼續往下閱讀...

花蓮9日深夜11時13分也發生芮氏規模5.0有感地震，震央位在吉安鄉，深度11.5公里，花蓮最大震度達5級，台中、南投3級，宜蘭、彰化、雲林2級，台東、桃園、嘉義、苗栗、新北、台南、高雄1級。

【06：57地震各地震度級】

花蓮縣地區最大震度4級

太魯閣 4

和 平 3

西 寶 3

花蓮市 2

銅 門 2

水 璉 2

磯 崎 2

鹽 寮 2

秀 林 1

西 林 1

宜蘭縣地區最大震度3級

南 澳 3

武 塔 3

澳 花 2

冬 山 2

南 山 2

牛 鬥 2

宜蘭市 2

內 城 1

新北市地區最大震度3級

五分山 3

雙 溪 1

新 店 1

新北市 1

南投縣地區最大震度2級

合歡山 2

奧萬大 2

日月潭 1

臺中市地區最大震度2級

梨 山 2

德 基 1

桃園市地區最大震度1級

三 光 1

中 壢 1

苗栗縣地區最大震度1級

南 庄 1

臺北市地區最大震度1級

臺北市 1

新竹市地區最大震度1級

新竹市 1

新竹縣地區最大震度1級

竹北市 1

雲林縣地區最大震度1級

斗六市 1