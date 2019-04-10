快訊／花蓮8小時連4震！06：57規模4.9地震　最大震度4級、宜蘭新北3級

▲地震報告。（圖／氣象局）
記者陳俊宏／台北報導
花蓮8小時連4震！根據中央氣象局的地震報告，10日上午6時57分發生芮氏規模4.9的有感地震，震央位於東部海域，地震深度24.8公里，花蓮最大震度4級、宜蘭縣、新北市震度3級，台北雖只有1級震度，但可感受到明顯搖晃。而稍早7時10分花蓮外海又發生規模3.5地震，花蓮、宜蘭震度2級。
花蓮震不停，氣象局地震報告顯示，10日凌晨4時24分吉安鄉發生芮氏規模4.7有感地震，深度僅11.1公里，花蓮最大震度達5級，南投、台中3級，宜蘭、彰化2級，台東、桃園、雲林、嘉義、新竹、新北1級。
花蓮9日深夜11時13分也發生芮氏規模5.0有感地震，震央位在吉安鄉，深度11.5公里，花蓮最大震度達5級，台中、南投3級，宜蘭、彰化、雲林2級，台東、桃園、嘉義、苗栗、新北、台南、高雄1級。
【06：57地震各地震度級】
花蓮縣地區最大震度4級
太魯閣 4
和 平 3
西 寶 3
花蓮市 2
銅 門 2
水 璉 2
磯 崎 2
鹽 寮 2
秀 林 1
西 林 1
宜蘭縣地區最大震度3級
南 澳 3
武 塔 3
澳 花 2
冬 山 2
南 山 2
牛 鬥 2
宜蘭市 2
內 城 1
新北市地區最大震度3級
五分山 3
雙 溪 1
新 店 1
新北市 1
南投縣地區最大震度2級
合歡山 2
奧萬大 2
日月潭 1
臺中市地區最大震度2級
梨 山 2
德 基 1
桃園市地區最大震度1級
三 光 1
中 壢 1
苗栗縣地區最大震度1級
南 庄 1
臺北市地區最大震度1級
臺北市 1
新竹市地區最大震度1級
新竹市 1
新竹縣地區最大震度1級
竹北市 1
雲林縣地區最大震度1級
斗六市 1