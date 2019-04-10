午後變天！北部連下7天雨、中部6天、南部5天「不穩定天氣到下周三」

▲北部午後轉濕、入夜轉涼。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

午後北部先變天！中央氣象局表示，今天（10日）下午起隨著鋒面通過及東北季風逐漸增強，北台灣雲量開始增多，局部地區並有機會出現短暫陣雨，同時氣溫逐漸下降。根據氣象局預報，北部今起連續7天有雨，中部周四（11日）起也轉有雨6天，南部則從周五（12日）開始下到下周二（16日）。天氣風險公司分析師賴忠瑋說，不穩定的天氣大概會持續到下周三（17日）。

氣象局指出，今各地大多仍是晴朗而溫暖的天氣，高溫普遍在30到33度，尤其中南部近山區及東南部更有機會來到34、35度，其中東南部甚至有焚風發生的機率。

請繼續往下閱讀...

氣象局說，下午起隨著鋒面通過及東北季風逐漸增強，北台灣雲量開始增多，局部地區並有機會出現短暫陣雨，同時氣溫逐漸下降，傍晚左右的溫度在24度上下（9日傍晚約28度），入夜後轉涼；而東半部下半天出現短暫陣雨的機率也會提高；至於中南部則還不受影響，陽光依舊燦爛。

▲▼根據氣象局的定量降水預報，入夜後水氣增多。（圖／氣象局）

氣象局提醒，本周在東北季風及華南雲雨區東移影響下，台灣附近轉為容易降雨的天氣型態，期間將會有一波波水氣自華南移出，造成較為全面且明顯的雨勢，雨和雨中間仍有雨停的空檔；至於水氣移出的時段及降雨空檔的長短，隨著時間愈近，掌握度會愈佳，請留意最新的預報資訊。

氣象局表示，周四下半天後預計有一波水氣自華南移出，中部以北及東半部出現短暫陣雨的機率提高，南部則是雲量增多，山區有局部短暫陣雨；周五至下周二除中部以北及東半部地區仍有短暫陣雨外，南部地區也有局部短暫陣雨。

氣象局指出，這段期間北台灣天氣較為偏涼，低溫約18、19度，高溫則在21到25度，其他地方早晚也有涼意，低溫約20、21度，至於高溫仍有26至30度；下周三（17日）至下周五（19日）東北季風逐漸減弱，天氣回暖，東半部地區及北部山區仍有局部短暫陣雨機率，其他地區為多雲到晴。

▼北部周四高溫較今天會一口氣降8度，周五更只剩21度。（圖／氣象局）

賴忠瑋在臉書說，周五開始除了東北風再增強之外，將有水氣自華南東移到台灣附近，幾乎全台灣都有下雨的機會，水氣多、不穩定的天氣將持續到下周前半段；但期間也不是都會一直下雨，因水氣是一波一波、零散接近台灣，下雨的型態也是一陣陣，其中以北部和東北部的降雨機率較高，中部和東部次之，南部的降雨機率最低。

賴忠瑋提到，不過，預測模式資料也顯示下周二、下周三左右將可能有一波較多水氣的鋒面影響台灣，不穩定的天氣則大概會持續到下周三左右，只是春天天氣變化較迅速，要留意未來幾天仍有變化的空間。