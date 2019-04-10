快訊／台東大武飆38.2°C　氣象局示警：南高屏花中午高溫36°C↑

▲氣象局針對5縣市發布高溫訊息。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

受到西南風沉降影響，天氣晴朗炎熱，中央氣象局稍早發出高溫訊息，今（10）日中午前後台東縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；花蓮縣縱谷，台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，有36度以上高溫出線機率，請民眾注意。

【11:40更新】根據氣象局觀測，台東大武在11點25分達到38.2度，是今年目前全台最高溫。

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▲台東出現焚風，高溫飆38度以上。（圖／翻攝氣象局網站）



高溫區域：

【橙色燈號】（38度以上）

東半部：台東縣

【黃色燈號】（36度以上）

南部：高雄市、屏東縣、台南市

東半部：花蓮縣

▲周三白天各地仍高溫炎熱，普遍高溫為30-33度。（圖／記者屠惠剛攝）

氣象局指出，今天各地大多仍是晴朗而溫暖的天氣，高溫普遍在30到33度，尤其中南部近山區及東南部更有機會來到34、35度，其中東南部甚至有焚風發生的機率。

另外，各地紫外線指數也容易達到過量或危險等級，外出請注意防曬並多補充水分；下午起隨著鋒面通過及東北季風逐漸增強，北台灣雲量開始增多，局部地區並有機會出現短暫陣雨，同時氣溫逐漸下降，傍晚左右的溫度在24度上下（昨天傍晚約28度），入夜後轉涼，而東半部下半天出現短暫陣雨的機率也會提高，至於中南部則還不受影響，陽光依舊燦爛。