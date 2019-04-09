這才是愛！妻拄拐杖他緊牽「逛迪士尼」　背影照閃瞎3.5萬網友

▲這張老夫妻背影照感動3.5萬人。（圖／翻攝自Facebook／爆笑公社，下同）

突發中心／綜合報導

執子之手，與子偕老！夫妻相互扶持、陪伴直到白髮蒼蒼，是許多人夢寐以求的幸福。日前有網友在臉書上分享一張照片，一對老夫妻手牽著手一起逛迪士尼樂園的背影，2人更穿上情侶衣曬恩愛，讓許多網友看了超感動，直呼「這才是愛！」

日前一名網友在臉書社團「爆笑公社」中發文，「在迪士尼拍到的一對甜蜜老夫妻」，照片中可看到，滿頭白髮的爺爺身穿綠色條紋唐老鴨上衣，頭戴漁夫帽的奶奶則穿著粉色黛西上衣，2人頭上還戴著米奇、米妮頭飾，還都穿上了卡其色長褲，這一身夫妻裝扮，相互對照下格外有愛。

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除此之外，爺爺左手拿著外套，右手則緊緊牽著拄著拐杖的奶奶，2人同時邁步往前，這一幕也讓網友們超感動，照片PO出僅僅3日，便吸引了3.5萬人按讚，近300次分享，逾700則留言。

不少網友紛紛留言，「甜甜蜜蜜牽手一輩子」、「好羨慕這種老夫老妻，人生最終還是需要一個伴，一個能陪自己走下去的人」、「愛情的模樣」、「好溫馨」、「好幸福的老夫老妻」、「人生最難得的就是一起打拚生活，感情始終如一的專情老伴，羨慕」。

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