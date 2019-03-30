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台中警消「young善」　16位年輕警消搶救生命「揚善」共行

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▲▼2019年3月30日台中市協和派出所及協和消防隊，16位年輕熱血的警消，加入搶救生命、守護生命的行列，參加慈濟骨髓捐贈驗血活動。（圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供　文／林佳予

 「再累，有救人的機會，都要趕回來與搶救生命有約」！「勤務休息時間再短，因為要救人，都要爭取有限的時間完成守護生命的驗血程序」！

2019年3月30日，在台中市協和派出所及協和消防隊，有16位年輕熱血的警消，因為懷著善心、熱心，有的儘管剛下勤務、有的放棄備勤休息的有限時間，就是要把握著救人一命的因緣，共同譜下「young善」警消搶救生命、守護生命的圓舞曲。

慈濟長年落實關懷各地區警消健康與生活，台中市第六分局協和派出所及消防局經常互動。有一次，慈濟志工向警消同仁提及骨髓捐贈驗血建檔可以搶救血癌病患，只要10 c.c.血樣建檔，即有點燃生命的希望、救人一命的機會，即使是萬分之一或是10萬分之一的機會，或許就是唯一可以搶救他生命的人。

因為「救人一命」的宣導，陸續在各媒體都有感動人心的案例驗證，也因此獲得各方的認同，經由志工的解說與接引，協和派出所及協和消防隊陸續有年輕警消受到感動，並化為具體行動號召年輕警消一起加入救人行列。

▲▼2019年3月30日台中市協和派出所及協和消防隊，16位年輕熱血的警消，加入搶救生命、守護生命的行列，參加慈濟骨髓捐贈驗血活動。（圖／慈濟基金會提供）

▲▼2019年3月30日台中市協和派出所及協和消防隊，16位年輕熱血的警消，加入搶救生命、守護生命的行列，參加慈濟骨髓捐贈驗血活動。（圖／慈濟基金會提供）

由於警消長年與慈濟志工互動，加上平常就有守護民眾生命安全與「救人一命」的使命，因此一個個「young善」警消，呼應捲起衣袖共同行善的效應，帶動這兩個單位年輕警消的熱血參與。

守護民眾的安全，是警消人員「用生命保護民眾」的使命！救人一命的善行，是警消人員「慈悲喜捨信願行」的榮耀！16位熱血助人與救人的年輕警消，讓大家看見台灣最美的風景，也看見台灣「young善」青年警消的美善。

▲▼2019年3月30日台中市協和派出所及協和消防隊，16位年輕熱血的警消，加入搶救生命、守護生命的行列，參加慈濟骨髓捐贈驗血活動。（圖／慈濟基金會提供）

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關鍵字：,,搶救生命,驗血,骨髓,慈濟

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