阿嬤拖菜籃經過愛車留刮痕！車主「文末一句話」讓網友罵翻！

▲他路邊停車被阿嬤刮傷愛車，但「一句話」出口卻被網友罵翻。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

突發中心／綜合報導

若碰上老人家不小心刮傷自己愛車，您會怎麼做？一名網友在臉書上發文指出，自己將愛車停放在新北市平溪區路旁，卻被拖著菜籃疑似罹患失智症的阿嬤給刮傷，氣得他將照片PO上網，直呼「希望家裡有長輩的不要放任出來影響別人」，但文末一句「當作給對方的X包」瞬間點燃網友怒火，直批「留點口德好嗎？」

一名車主日前在臉書「爆料公社」發文，「不知道誰家的長輩失智，不會說話了，拖著菜籃刮到人家的車子一條了，只能自認倒霉」，車主在車上目睹過程，聽見阿嬤撞到車門的聲音，於是他下車跟該名阿嬤說話，但對方貌似聽不懂。

另外，由於車子上午才打完蠟，照片拍不出來有刮痕，車主無奈表示，「希望家裡有長輩的不要放任出來影響別人，造成別困擾」。也提醒有看到該名阿嬤的人，「車子遠離，他會很沒注意會刮到您的愛車，只能當作做善事吧，當作給對方的X包好了」

原PO原想上網抱怨，不料文中的幾句話卻惹怒眾人，不少網友怒轟，「你有一天也會老」、「被刮剛好阿，誰叫你停路邊」、「最後一句不該講的」、「我也很愛車，但不至於愛到不願給長者多一些包容與關懷，何須惡言詛咒」、「就不要有一天換你老」；也有網友直言，「看了三次看不出來有刮傷，還有也不需要造口業吧」、「實在是看不出來欸，而且她已經被迫與車爭道了，你還要怎樣？」

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