「哈佛演講」隔空槓上王丹　王淺秋再嗆：他搞不清楚狀況

▲王淺秋出示哈佛大學和史丹佛大學的邀請函。（圖／記者賴君欣攝）

記者李唯甄、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜出訪美國、發表演說，卻遭民運人士王丹PO文質疑「根本是唬爛」，高雄新聞局長王淺秋10日親上火線、召開記者會，她拿出哈佛大學和史丹佛大學的邀請函，證實市長的確有獲邀、打臉王丹。

「他（王丹）一開始還搞不清楚狀況，以為我們沒有受邀，說我們唬爛啊、做一些人身攻擊」，針對王丹頻頻PO文質疑市長演講行程「唬爛」，王淺秋火力全開回擊「鬥爭跟批判可能是他習慣的語言模式，但他既然來到民主法治的社會，就應該要學會尊重」。

▼王丹頻PO文章槓上高市府。（圖／翻攝王丹網站臉書）

民運人士王丹9日先在臉書PO文，說他以哈佛研究員的身份，沒看到市長要來演講的公告，質疑這趟行程「唬爛」，高雄市議員邱俊憲也轉貼這篇文章，直言「讓人擔心又要出現尷尬的羅生門行程」，新聞局長王淺秋公布邀請函，打臉「唬爛說」之後，王丹10日又改發文嗆「明明是閉門座談，卻硬說成是在哈佛大學演講」。

針對王丹連串發文，王淺秋強調，一切尊重學校安排，到時「會以小規模閉門方式進行，更有助於深入對談，演講約20~30分鐘後，也會有充分的QA和對談時間」，將把這趟出訪重點，放在學術交流。

▼高市府出示邀請函回擊。（圖／記者李唯甄翻攝）