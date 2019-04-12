廣告小妹力挺蔡英文　竟被「賴粉兼韓粉」老公趕出門

▲廣告小妹力挺蔡英文，卻被韓粉兼賴粉的老公趕出家門。（圖／記者徐政璿、翻攝廣告小妹粉專、記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

知名部落客廣告小妹11晚間日在臉書粉專自爆，她力挺總統蔡英文，卻被「賴粉兼韓粉」的老公趕出家門，她跟毛小孩貓咪無家可歸。貼文一出引來網友熱烈回應。

廣告小妹表示，「喂？請問是警察局嗎？本宮需要報案。」賴粉兼韓粉的老公要把她趕出家門，只因她比較喜歡蔡英文，「賴神感覺廢廢、王金平我直接無視，只有小英可以考慮了啊！」未料，她老公聽完後說貓跟她我久了，思想一定也有被污染，所以她們現在無家可歸，求警察叔叔主持公道。

廣告小妹回覆網友時也強調，沒有一位總統是完美的，總會有做不好的地方，「小英我一開始也不喜歡她，愛神隱、能力又體現不出來。」但經過這兩年的大大小小事件，她覺得蔡英文至少敢面對，無論是內政還是外交，沒有躲藏；或許蔡英文做得不夠多，但她對蔡英文還是有期待，除非有更好的總統人選出來，否則看來看去，「只有小英讓我有一絲期待。」

貼文一出，網友回應，「蔡英文+1至少，她說到做到，即使得罪全台灣的軍公教，至少她是個漢子，敢做敢當」、「小英+1其他人我都覺得亡國感很重」、「我也比較喜歡蔡英文，賴感覺有剛愎自用的人格特質」、「喜歡韓國瑜又喜歡賴清德？好衝突啊」