被「韓粉」熊海靈嗆「關你什麼事？」　王丹用邱吉爾故事回擊





▲王丹。（圖／資料照）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜訪美演講風波未停，資深藝人熊海靈10日替他發聲，怒嗆大陸民運人士王丹「到底關你什麼事？」而王丹也在12日以「熊奶奶」來稱呼熊海靈，還引用英國首相邱吉爾的故事來作回應，大嗆「您要是看得起我，我寧肯喝毒藥」。

韓粉之一的熊海靈，曾經在韓國瑜出訪星馬招商時，用影片替對方澄清「韓國瑜剛走，蔬果就撤了」傳言；現在韓國瑜又被批評，讓熊海靈10日跳出來表示，「王丹台灣的內政到底關你什麼事？你是民進黨的打手嗎？還是哈佛根本就不要你？你到底是中國人？還是美國人？還是像民進黨一樣有事就落跑？有種加入民進黨，我就給你一個讚，吃飽了撐著嗎？」

針對熊海靈的言論，王丹12日表示，「這…這哪位啊我真的不知道了（囧）。不過既然有資深二字，我就尊稱一聲熊奶奶好了。來，這位奶奶，我來給你講個邱吉爾的故事：話說，曾經有一位社交界名媛對邱吉爾（對了，熊奶奶，邱吉爾是外國人）說『你要是我的老公，我就給你杯子裡下毒藥』。邱吉爾看了她一眼，立刻說『我要是你老公，我寧肯把毒藥喝下去。』（這是廣為流傳的故事，您上網可以查得到－如果您會上網的話）。」

王丹強調，自己的意思是，「熊奶奶，您還是不要看得起我好了。您要是看得起我，我寧肯喝毒藥。」最後hashtag「#說半天我還是不知道她哪位」。