韓國瑜嗆王丹「關心金正恩」　吾爾開希：沒知識也沒格調！





▲高雄市長韓國瑜訪哈佛。（圖／記者徐政璿攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜出訪美國發表演說，卻被大陸民運人士王丹PO文質疑「根本是唬爛」，隨後要對方多監督北韓最高領導人金正恩，少管台灣事務，引發外界熱烈討論。對此，同為民運人士的吾爾開希在臉書上批評，韓國瑜這樣「很沒氣量也很沒格調」。

吾爾開希11日在臉書上表示，韓國瑜是台灣最新出爐的民選直轄市長，向哈佛費正清中國研究中心表達有意願交流，人家當然是會歡迎的 ，也是好事，韓國瑜利用這個機會多向國際學術社會介紹台灣現狀，也趁機向對方請益，自己樂觀其成。

吾爾開希說，「自己提出參訪意願，人家也接受就邀請了，這也不錯，但講成韓市長受哈佛大學邀請前往演講，顯然有自我提高身價的意思，你王淺秋(高雄市政府新聞局長)確實也是這麼做了，被王丹抓包，還要硬拗」，結果就是人家哈佛出來澄清，的確是韓國瑜提出，而且邀請函上面也的確用了Close-door Briefing （閉門交流）這種相對中性措辭，表明並無因推崇而邀請的原意。

「韓國瑜以及團隊啊，這些手腳很容易被看破的！」吾爾開希提到，今天的韓粉明天回過頭來嚴厲批判，那都是分分鐘的事情，台灣這些年的政治發展歷程實例比比皆是，別再玩這些虛的啦！挺部屬而加入戰局的韓國瑜，嗆王丹不要對台灣的事情發聲，反勸對方嗆金正恩，這就很沒邏輯、很沒知識、很沒氣量也很沒格調了！