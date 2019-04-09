最有資格、最替百姓著想　老縣長陳唐山：顏純左是立委最好人選

▲台南老縣長陳唐山（右），認為最有資格、最替百姓著想，顏純左是立委最好人選。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

民進黨立委參選人顏純左4月9日發出第一份競選文宣，內容有老縣長陳唐山力挺顏純左的一席話，陳唐山認為最有資格、最替百姓著想，顏純左是立委最好人選。

陳唐山說：「此次台南第一選區立委初選有多位參加，但是最有資格、也最能夠替百姓服務的只有顏純左，他擔任過台南縣副縣長、合併後的台南市副市長，本身有醫學的專業，尤其衛生和福利方面的專業；這次顏純左提出「住醫院看護費用納入健保」的政策，可以減輕艱苦人的家庭負擔，是非常接地氣、真心為人民著想的立委參選人，我站在認識他的為人非常忠直硬氣，最重要的是顏純左說話算話！我以老縣長的身份拜託鄉親，立委初選電話民調的時候，全力支持我的好朋友顏純左，順利當選立法委員。」

顏純左說，目前全台灣的民進黨立委初選，就屬台南第一選區最激烈（新營、鹽水、下營、後壁、白河、東山、柳營、六甲、北門、學甲、將軍）有4位參選人，

顏純左表示，自己擔任過6年副縣長、6年副市長，溪北是自己的家鄉，因此對於溪北的鄉親和這片土地有非常濃厚的情感，所以深深了解溪北面臨的問題，因此提出的都是為鄉親著想的政策；主要的政策年輕人方面．要爭取在溪北設置科學園區，增加年輕人的多元就業機會，照顧老人方面，要以醫師的專業「推動住醫院看護費用納入健保給付」、「擴大長照2.0服務範圍，住養護機構的老人每月補助一萬元」。

顏純左堅持對的政策，總是鍥而不捨的努力，曾經成功推動C肝納入健保給付，在毒品方面的政策成功讓愛滋病和犯罪率下降，因此獲國際醫療終身成就獎，台南市登革熱從1萬多例降到僅有2例，總是「頭殼犁犁一直做」；未來如果能夠受到鄉親的支持進入立法院，將全力為鄉親爭取最接地氣，最符合百姓需要的政策。