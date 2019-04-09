卡在賴蔡間變夾心餅乾　卓榮泰：我不是初選制度的設計者　

記者林銘翰／台北報導

面對總統蔡英文、前行政院長賴清德隔空叫陣，身為民進黨主席的卓榮泰成為夾心餅，他在9日下午召開記者會表示，蔡總統和賴前院長都是有傑出政治智慧和胸襟的領導者，一定會將團結合作視為黨員的基本義務和責任。卓榮泰強調，現行所有初選制度、提名條例、辦法等都已行之多年，強調「我不是制度設計者，只是要負責執行好」。

蔡英文上午11時15分於總統府3樓虹廳舉行記者會，除說明對初選的態度，並澄清協調期間各種不實的傳聞。她在會中強調，她領導民進黨超過10年，最大期待就是團結，並且可以勝選，怯戰不是她的風格。

賴清德隨即也在下午召開記者會強調，他要打一場典範級的選戰，如果由蔡英文取得初選勝利，他一定支持蔡英文，但如果最後由他在初選勝出，也請蔡英文同樣的支持他。賴清德強調，初選他一定走到最後，針對記者提問是否能接受初選延後，他回應，無論是終止會延後，勢必對民進黨造成重大傷害。

卓榮泰表示，自從接下主席工作以來，他自知要完成現階段的過渡性任務，就是兩次的立委補選以及辦好總統、立委黨內提名及輔選工作，維繫住本土政權和國會優勢。現行所有初選制度、提名條例、辦法等等都是明明白白行之多年，自己「不是制度設計者，只是要負責執行好」，他既因制度保障而來，就要為保障制度而生。

卓榮泰也說明，現行的黨內初選制度行之多年，它所存在的意義，就是要化解內部的紛爭。因此，從過去的全黨員投票，到黨員投票加幹部評鑑，再到黨員投票加上民調，以至於現在的所謂全民調，當中還有5:5、7:3比例上的不同。其實這種演變，也就是為了要解決內部的紛爭，要得到社會最大的支持，也希望可以找出這樣的方式，爭取最後的勝利。

▲民進黨主席卓榮泰舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

