快訊／卓榮泰：初選制度可調整　但開跑後不宜驟然改變

▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導



在總統蔡英文、行政院前院長賴清德分別對總統初選發表看法後，民進黨主席卓榮泰緊下午4時於黨中央召開記者會，從兩位總統參選人的談話可以感受到他們身為國家領導人的高度跟風度，並強調初選制度可以做調整跟修正，但不宜在初選開跑後驟然做出改變。

針對民進黨內初選近來的紛擾，蔡英文9日親上火線召開記者會，強調「有人覺得我怯戰，這一點我要說明，我倒是從來沒有怯戰紀錄」，行政院長賴清德也在下午3時召開記者會強調自己堅決不退，也喊話蔡英文，如果初選由他勝出，請蔡總統支持他。

在賴清德出面回擊蔡英文後，卓榮泰回應表示，從兩位總統參選人的談話可以感受到他們身為國家領導人的高度跟風度，並強調初選制度可以做調整跟修正，但不宜在初選開跑後驟然做出改變。

蔡英文上午11時15分於總統府3樓虹廳舉行記者會，除說明對初選的態度，並澄清協調期間各種不實的傳聞。她在會中強調，她領導民進黨超過10年，最大期待就是團結，並且可以勝選，怯戰不是她的風格。

賴清德下午也於記者會強調，他要打一場典範級的選戰，如果由蔡英文取得初選勝利，他一定支持蔡英文，但如果最後由他在初選勝出，也請蔡英文同樣的支持他。賴清德強調，初選他一定走到最後，針對記者提問是否能接受初選延後，他回應，無論是終止會延後，勢必對民進黨造成重大傷害。

卓榮泰表示，他完全同意蔡英文早上說的「團結、合作、勝選」，認為這是全黨上下最重要的目標與共識，黨中央也會以此作為選務的最高目標。

卓榮泰說，黨內初選制度行之多年，存在的意義就是要化解內部的紛爭，因此制度當然可以做調整與修正，然而，不宜在初選已經開跑後驟然做出改變。

卓榮泰強調，目前的選務時程，是事前多次共同討論、集體決定，「非我一人一己之意見」，況且在相關時程已經公告、參選者也已經完成登記後，作為黨主席「我必須堅守黨內民主精神與機制」，依照進行中的規則，一方面尋求黨最大團結，一方面尋求社會最大的支持。