籲「快決定提名」贏回執政權　國民黨桃園區兩議員自辦民調

▲萬美玲力爭黨提名，打出經濟＋教育牌。（圖／國民黨桃園市黨部提供）



記者楊淑媛／桃園報導

2020立委大選，桃園區市議員萬美玲、詹江村兩人完成國民黨黨內提名登記後，雙方取得共識，由議長邱奕勝委由民調公司，於今起一連2天進行民調，由民調高者取得黨提名投入立委選戰，民調低的那方無條件支持民調勝出者；期黨內和諧贏回中央執政權。

多次參選桃園區市議員選舉，履拿下第一高票的萬美玲，有「桃園賈靜雯」美稱，萬美玲力爭黨提名，於完成黨名登記後，也在臉書社群發表參選2020立法委員宣言指出，教改25年，教育政策不斷的調整與翻轉，結果卻是一場失敗的實驗。孩子的壓力不減反增，家長與老師同時陷入制度與政策一變再變的憂慮和困境。

看到台灣教育三大困境：學生沒有未來、老師失去熱情，及政策缺乏共識，這些都不是在地方政府可以解決的，教育政策的源頭在中央，因此，她決定在關鍵時刻挺身而出，為桃園的建設、為台灣教育盡更大的努力。「從議會出發，往國會邁進」，萬美玲強調要打造孩子更美好的未來！為國民黨贏回桃園區立委席次！

▲詹江村說，大家如果認為，國會需要改革，需要戰將，請支持他。（圖／國民黨桃園市黨部提供）

詹江村說，這幾年他強力問政勇於揭弊，民進黨很怕他參選，而如果民調輸給黨內對手，他會支持對手，不帶走一片雲彩！但這二天的民調，他還是會奮力一搏，大家如果認為，國會需要改革，需要戰將，需要清流，不是和稀泥，接到民調電話，請支持他。