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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不怕少一個朋友！　孫大千開直播狂罵王浩宇10分鐘

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▲孫大千開直播王浩宇 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲前立委孫大千開直播狂罵王浩宇。（圖／翻攝孫大千臉書）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

前立委孫大千晚上9日10點多在臉書開起直播，狂罵桃園市議員王浩宇一天到晚利用韓國瑜「蹭流量」，真的看不下去！靠著每天罵韓國瑜走紅的是議員，他說，過去王浩宇年輕有理想，而現在卻因為想出名該有的政治道德都不顧了，更向王浩宇喊話「你一定會後悔」。

孫大千開直播回想起四年前的王浩宇，年輕有理想，為了堅持理念不讓步，但他沒想到這麼有理想的議員，四年後會有如此大的轉變，不曉得為何王浩宇會因此改變，過去王浩宇在選舉上幫了他很多忙，落選還傳簡訊，但沒想到現在卻利用韓國瑜蹭流量，還做這麼誇張發言，實在忍無可忍，才決定寫文章。

▲孫大千開直播王浩宇 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲前立委孫大千開直播狂罵王浩宇。（圖／翻攝孫大千臉書）

孫大千強調，要開直播前其實掙扎了很久，可能這場直播結束後也會讓他失去一個朋友，孫指出，會投票給王浩宇的選民，應該也不是在「罵韓國瑜」這件事上，也不是王當初投入市議員選舉的目的，這陣子王對韓國瑜的批評，「看了真的很失望」。

越講越激動的孫大千，要王浩宇想一想當初為何要選市議員，當時靠著經營《我是中壢人》粉絲團來經營基層，但現在每天靠罵韓國瑜衝聲量，就算要批評韓國瑜也不能看不懂公司登記的相關資料，想出名該有的政治道德都不顧了，大嘆「真的是我當初認識的王浩宇嗎」。

王浩宇日前在臉書PO文，指出高雄市近3個月的公司倒閉間數已達285家．孫大千也質疑，一個市議員會看不懂公司法嗎？因經濟部商業司在2018年要求各縣市將已無營業的公司廢止登記，王浩宇卻引用了這個數據，不會相當可笑嗎？

孫大千最後感嘆說，4年那個滿懷理想的人不見了，取而代之的是靠著罵韓國瑜、靠著吹捧鄭文燦來累積自己的網路聲量，「真的有必要嗎」，現在政壇少掉一個人有理想的年輕人，卻多了一個世俗的人、不分青紅皂白，逢韓必反的人，最後孫大千向王浩宇喊話「你一定會後悔」。

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