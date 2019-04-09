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「民進黨希望韓國瑜選」　王浩宇：韓流現象最大受害者是國民黨

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▲高雄市長當選人韓國瑜；選前之夜▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

2020總統大選，國民黨支持者從地方到中央，拱高雄市長韓國瑜參選的聲浪不斷。對此，桃園市議員王浩宇8日也在臉書直言，「韓流現象，最大的受害者是國民黨」。

王浩宇表示，去年11月24日，沒有人會懷疑國民黨將在2020執政，「但最近錄影遇到許多國民黨政治人物，大家私下都不敢樂觀，直言要重返執政還有很多挑戰必須克服。」

王浩宇指出，韓流現象，讓國民黨的太陽變成月亮，國民黨政治人物被迫在兩岸議題表態，類似和平協議的主張，重傷國民黨在中間選民的形象，國民黨只能提出爭議議題來搶聲量，卻因此受傷。

王浩宇提到，「長久培養的行政人才，迅速被消耗掉了」，國民黨主席吳敦義的個人算計，加上韓粉的吹波助燃，前新北市長朱立倫消耗掉了、前立法院長王金平消耗掉了，任何想選總統的人，立刻就會被韓粉洗版攻擊，而國民黨現在的路線，其實就是4年前前國民黨主席洪秀柱所走的深藍路線，就只是有韓流包裝。

王浩宇認為，最近所有的民調都顯示，國民黨雖然在民調中還是領先，但正在喪失優勢，不只是因為天王們之間的內鬥，更是因為韓粉的失控，「而韓天新聞的造神，對韓國瑜來說是短多長空，沒有準備好的市長，短時間被捧得越高，未來就摔得越重，下神壇的時間也越來越近。」就算最後真的提出韓國瑜，國民黨也已經重傷。

王浩宇強調，如果韓粉真的關心韓國瑜，就請支持韓國瑜把高雄市政做好，只要真的做出成績，讓高雄比過去更好，2024一定還是有機會更上層樓，「千萬別揠苗助長，民進黨其實很希望韓國瑜選。」

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關鍵字：民進黨,韓國瑜,王浩宇,韓流,國民黨

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