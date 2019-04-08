王浩宇嘲諷韓國瑜「高雄關825家公司」　其實台北解散公司1578間

▲王浩宇以公司倒閉數槓上韓國瑜。（圖／記者洪正達攝、翻攝王浩宇臉書）



記者林彥臣／綜合報導

桃園市議員王浩宇日前在臉書上嘲諷韓國瑜，「看數字，高雄，發大財了嗎？」並列出高雄市「公司登記狀況」觀察高雄整體經濟，包括批發零售、營建工程、製造業和旅遊餐飲業等行業，3個月內共減少了825家公司、許多企業在韓國瑜執政後倒閉，指高雄經濟狀況甚至比過去更差，「他的『拚經濟』方向很可能根本錯了。」

王浩宇日前在文章內表示，「貨出去、人進來，高雄發大財」是韓國瑜的競選口號，上任後頻頻花大錢出國「賣菜」、高喊「拚經濟」的韓國瑜，到底有沒有讓高雄的經濟更好？高雄人，真的發大財了嗎？他列出過去3個月高雄市「公司登記狀況」來觀察整體經濟狀況。

營建工程業↓143家

批發零售業↓431家

旅遊餐飲業↓65家

農林漁牧業↓10家

不動產業↓32家

製造業↓144家

根據商工登記資料查詢系統，高雄市在今年1~3月總共解散了709家公司，但是台北市1~3月則解散1578家公司。

▲台北也倒閉1578間公司，但是否代表台北經濟發展不好？（圖／記者湯興漢攝）



根據高雄市經發局「高雄市公司登記現有家數及資本額-按行政區及行業別分」的資料統計，到2018年2月底總共有86,219間公司在高雄登記。根據台北市商業處「台北市商業登記現有家數及資本額-按行業別及行政區分」的統計資料，到2018年2月底台北市共有58012間公司登記。

經濟部商業司表示，去年11月《公司法》修正，為配合防制洗錢評鑑，新公司法去年11月正式上路，無論公司規模大小都必須到「公司負責人及主要股東資訊申報平台」申報，因此請各地方政府加強清查無營業公司。官員指出，部分公司誤以為停業即可不用申報大股東資訊，同時也提醒企業命令解散後才能不用申報，因此預估這1、2年來命令解散或自行辦理解散登記的家數會越來越多。