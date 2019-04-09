吃藥不好睡「自備柴刀砍醫生」　醫「秒衝診間」鎖門等救援



▲▼廖男疑不滿長期吃醫師開的藥，導致他不好睡，竟在診間拿出柴刀突然砍向醫師。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣9日中午傳出一起醫療暴力事件，一名精神疾病患者疑似不滿吃了醫師開出的藥睡不好，突然在診間拿出柴刀向醫師砍去，醫師當場嚇了一跳，急忙往診間外逃避，為避免病患傷及無辜，醫護人員趕緊先將診所鎖起來，並致電向警方求救。

湖口一間醫療院所，11點多傳出一起病患攻擊醫生的暴力事件，一名50多歲的廖男，疑因不滿長期吃醫師開的藥，導致他不好睡，竟在診間拿出柴刀突然砍向醫師，醫師當場嚇了一大跳，連忙衝出診間躲避，為避免廖男傷及現場其他人，醫護人員先將診所鎖起來，並打電話向警方求救。

據了解，廖男疑似有思覺失調症，長期在該院看診，只是此類患者恐有妄想、思維障礙、幻聽、社交功能障礙等，廖男聲稱懷疑醫師長期用藥害他，甚至侵害到他的睡眠，才會拿柴刀要砍醫師。幸好醫師發現的快，一看苗頭不對，馬上跳開，二話不說向外衝，才未造成傷害，醫師也表示，不會對病患提告。

警方表示，接獲民眾報案後，立即指派線上警力迅速到達，廖男當時情緒非常不穩，正與醫生發生爭執還伴隨有攻擊性行為，員警到場以現行犯予以逮捕，全案訊後移送臺灣新竹地方檢察署偵辦中。