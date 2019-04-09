　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

日本人「最想隱藏」的10大世界第一　看完好羞愧！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲日本旅遊,日本高知,幕末志士社中,土佐款待海援隊。（圖／記者陳涵茵攝）

▲日本有「十大世界第一」，卻不一定讓人高興。（示意圖／記者陳涵茵攝）

記者林瑩真／編譯

認真、勤勉的日本人在國際上普遍有著好印象，然而，日本平台The Mystery公布的一項「日本十大世界第一」卻一點也不令人高興，反而讓日本人相當羞愧。

1. 農藥使用量世界第一
世界對於美國大量使用農藥的印象很深刻，事實上，日本是美國的5倍用量。就算不談農藥對身體是否有害，大量使用農藥的印象也不佳。

2. 臥床老人數世界第一
日本人長壽在世界上相當知名，65歲占總人口數的28.1%，70歲以上占20%，但同時臥床老人的人數也是世界第一，且「身體不能動」的時間也是世界第一長。雖然日本醫療技術進步，多數人卻是撐著快壞掉的身體勉強活著。

3. 精神病院數世界第一
日本有8605間醫院，但其中1076間是精神病院，占了12.6%，精神病床頭數更是OECD（經濟合作發展組織）平均值的4倍，等於世界精神科中，每5名病人就有一名日本人。OECD一項研究也指出，日本精神病患者住院天數遠大於韓國及歐洲等其他國家。

4. 食品添加數世界第一
英國21種、德國64種、美國130種，日本食品添加物數量高達1500種以上，還覺得日本食物好吃嗎？

▲腐蝕藥劑潑浪貓！延吉街「20分鐘路程」連7隻　傷口深見骨。（圖／台北市支持流浪貓絕育計劃協會提供）

▲日本撲殺流浪動物的數量是世界第一。（示意圖／台北市支持流浪貓絕育計劃協會提供）

5. 撲殺流浪動物世界第一
平成17年時，20萬隻貓、10萬隻狗全都被撲殺，等於一天有800隻動物被撲殺，比起英國的7000隻、德國0隻，動物安樂死在歐美國家僅1成，但在日本卻高達7成。

6. 年輕人自殺率世界第一
日本人不只是精神問題令人擔憂，年輕人的高自殺率更是成為全國社會問題。2016年至2017年間，青少年自殺多達250人，創下30年新高，自殺原因通常為霸凌、壓力及家庭因素。可怕的是，全世界年輕人死亡原因中，只有日本是以「自殺」居冠。

▲▼ 衛福部，自殺防治。（圖／pakutaso.com）

▲日本年輕人高自殺率已經是全國社會問題。（示意圖／pakutaso.com）

7. 剩飯量世界第一
日本一年會丟掉2000萬噸的剩飯，等於一秒鐘丟掉8600個飯糰，比人口多2倍的美國還多，尤其日本食物仰賴國外進口，這樣算下來，進口的3分之1也被丟棄。另外，從已開發國家的標準來看，日本僅有20%的廢棄物被回收，也不算高。

8. 自來水鹽素濃度世界第一
鹽素濃度指的是消毒、殺菌的功效，雖然日本自來水可以直接喝，但氯含量卻也相當高，比其他國家高出10倍鹽素濃度，是否真的是乾淨的水？醫師還是建議民眾，將自來水煮沸後再飲用比較安全。

9. 食用基因改造食品世界第一
因為日本食品多仰賴國外進口，因此大部分食品都經過基因改造，雖然基因改造食品對人體究竟有沒有害還無法確定，但也不是值得驕傲的事。

10. 不做家事的丈夫世界第一
日本大男人主義盛行，至今仍流行「男主外、女主內」，家事、教小孩幾乎都是妻子的工作，男人多忙於工作及加班。一項調查顯示，日本100人中只有18名丈夫會做家事，這也是日本女人不想生孩子的原因之一。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

ET快訊
快訊／「保台五法」全面發力！陸資違法來台投資重罰2500萬
《復仇者4》1分鐘正片畫面！驚奇隊長遭嗆「拋棄地球10年」
獨／跨出台北！觀光局長：米其林指南有望插旗「4縣市」

關鍵字：日本,世界第一,自殺,精神科,農藥,老人,日韓要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

伴娘婚禮1年前突懷孕　準新娘「找禮服壓力太大」：你要墮胎嗎

活到99歲捐大體　剖開發現全部器官「左右顛倒」…醫生：通常活不過5歲

驚！女嬰下體「每月抽出1張濕巾」狂飄惡臭　竟是護士忘記取出

文在寅訪美前急內閣改組　不顧在野黨抗議任命5部長

非洲首富領3億放車上...「看一夜」存回銀行！原因曝光網直呼：超狂

他在祖克柏家附近撿破爛！靠矽谷富豪垃圾維生　每周進帳9000元

雙腿折筷子...女大生展笑顏撐過手術！2個月後結婚要當「航空工程師」

日本人「最想隱藏」的10大世界第一　看完好羞愧！

出國賞櫻注意！南韓發布全國性日本腦炎警報　濟州島病媒蚊出沒

人類首張黑洞照片10日曝光　台北等6城市晚間9點同步發布

詐騙惹到配音員扮布蘭妮反整他　上MTV節目嗨到忘我：再唱一首！

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

攝影師清明節挖開父親墳墓　全裸與屍骨合照感受生與死

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大...網：是2條土司嗎？

對決「海神」！瑪莎拉蒂車頭凹陷 國產車駕駛腿軟險嚇暈：怎麼賠...

「我越來越好，爸爸也越來越老」　王嘉爾淚崩：沒什麼時間跟爸一起過

華晨宇超走心版《白天不懂夜的黑》　美聲飆唱間奏太震撼！

Gail「dadalala」盲唱中文歌　和李千那一起心花開了～

伴娘婚禮1年前突懷孕　準新娘「找禮服壓力太大」：你要墮胎嗎

活到99歲捐大體　剖開發現全部器官「左右顛倒」…醫生：通常活不過5歲

驚！女嬰下體「每月抽出1張濕巾」狂飄惡臭　竟是護士忘記取出

文在寅訪美前急內閣改組　不顧在野黨抗議任命5部長

非洲首富領3億放車上...「看一夜」存回銀行！原因曝光網直呼：超狂

他在祖克柏家附近撿破爛！靠矽谷富豪垃圾維生　每周進帳9000元

雙腿折筷子...女大生展笑顏撐過手術！2個月後結婚要當「航空工程師」

日本人「最想隱藏」的10大世界第一　看完好羞愧！

出國賞櫻注意！南韓發布全國性日本腦炎警報　濟州島病媒蚊出沒

人類首張黑洞照片10日曝光　台北等6城市晚間9點同步發布

每天半夜滴答尿6次　他「攝護腺腫5倍大」連尿失禁都上身

《奇皇后》朱鎮模6月結婚！熱戀小10歲「醫界金泰希」

國中硬聯／中埔晉級教頭感謝球員：我們一起學習

20元蛋炒飯老店熄燈怨租金　房仲嘆：物價惹禍

ET行動法庭／禍從口出！公然侮辱罪判定標準怎麼看？

蔡英文嗆不怯戰民進黨恐分裂　柯文哲：很高興我不是民進黨

快訊／熱爆！南高屏亮「高溫黃燈」飆36°C↑　再熱1天後就大變天

酸王浩宇「草包」　葉元之籲黨團結：支持韓，不用傷害朱！

狂翻洗衣店內包包！他爽拿10萬瞄監視器　失主苦等1個月...

中職／桃猿吞3連敗　運彩看好勝統一獅

騎士壓車直撞中埔「阿婆彎」雜貨店 幹譙嬤重出江湖：恁娘！出歹誌吼！

國際熱門新聞

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

全球首創「同意保險套」！2人4..

1女3男毒趴　極樂3男大生裸身..

22歲體操手雙腿斷　生涯結束了

古墓直播　開棺驚見大祭司木乃伊

保母餵吃蘋果泥！　男嬰昏迷猝死

17歲富少掌聲片外流！遭勒索1..

親手挖屍體！他們為過世家人穿新..

砸46萬賄賂送女讀名校！影后認..

5歲女離奇瘦成骨架　母竟一句話..

淫亂爸要繼母扮狗　17歲女兒力..

日圓紙鈔20年首改版　福澤諭吉..

抗藥菌致死率6成　5成病患90..

即／美將伊朗革命衛隊列恐怖組織

更多熱門

相關新聞

南韓發布全國性日本腦炎警報

每年櫻花季一到，南韓各處賞花勝地總是充滿來自世界各地的遊客，台灣也有許多民眾特地出國賞櫻，但濟州島6日出現2019年第一隻三斑家蚊（Culex tritaeniorhynchus，南韓稱「小紅家紋」，작은빨간집모기），南韓疾病管理本部8日發布全國性的日本腦炎警報，民眾應格外小心。

為「習安會」鋪路　楊潔篪擬5月訪日

日圓紙鈔20年首改版　福澤諭吉換「資本主義之父」

首批F-35部署南韓具備「精確斬首」能力

日本空屋「繳5倍稅」　屋主1元售別墅

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

北漂女孩賺36K不夠！網抓關鍵伙食費

12星座「最速配情侶Top4」閃瞎曝光

研究：超過23點才睡「6系統全爛光」

果粉快更新！LINE新截圖密技超實用

大甲媽搶轎！《中天》記者跟拍遭圍毆

邵子平大起底！廢他台籍內政部反擊了

全球首創「同意保險套」！2人4手才可開啟

1女3男毒趴　極樂3男大生裸身亡

22歲體操手雙腿斷　生涯結束了

網說準！從你出生「是星期幾」看愛情

二伯PO照報喜「阿貴要當哥哥了」

中華郵政、全家合推「便利包店到宅」

人妻每年掃兩個墓「對話內容」網淚崩

《玩很大》驚見左下角「裸女日光浴」無碼全播

更多

最夯影音

更多

詐騙惹到配音員扮布蘭妮反整他　上MTV節目嗨到忘我：再唱一首！

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

攝影師清明節挖開父親墳墓　全裸與屍骨合照感受生與死

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面