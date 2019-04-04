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少年脫褲喊「屁股好癢」　大叔手抹凡士林「伸入抓蟲」

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屁股,放屁。（圖／記者李佳蓉攝）

▲1名國中生住院時猛喊屁股癢，竟遭隔壁床陳姓男子用手指插入「抓蟲」。（示意圖維資料照，非當事人／記者李佳蓉攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市某醫療院所驚傳住院病友性侵案！1名國中少年在2018年暑假期間住院時，晚上突然脫下褲子猛喊「屁股好癢」，隔壁病床陳姓男子竟用衛生紙包覆手指，再抹上凡士林，直接伸進少年肛門「抓蟲」。陳男被控趁機性交罪，但台北地檢署調查，陳男患有精神疾病，加上牙齒痛，那幾天情緒暴躁，採信陳男辯詞，是為制止吵鬧而對少年出手，無侵害少年的犯意，日前處分不起訴陳男。

據了解，年約40多歲的陳男因罹患思覺失調等精神病症，住進台北市某專業醫療院所接受治療，而他又因為牙周病嚴重，已經拔了20幾顆牙齒，剩下的也多是爛牙，每天為牙痛所苦，情緒暴躁易怒。

2018年暑假期間，陳男住的4人病房內，多了1位還在念國中的少年病友，少年不知何故，時常抱怨屁股癢，某天晚上9點多，少年在自己的床上拖了褲子，一直喊「好癢好癢」。

▲▼健保給付病床,病床,電動病床,健保病房。（圖／記者林世文攝）

▲陳男涉嫌因不耐吵鬧而性侵少年，檢察官認為沒有犯意。（示意圖為資料照，非事發病房／記者林世文攝）

同房的2名病友笑稱少年屁股裡有蟲，要睡隔壁床的陳男幫忙抓蟲，被吵得無法休息的陳男聽了建議，煞有其事的拿衛生紙包覆自己的手指，抹上凡士林後，伸進少年肛門，少年事後控告陳男性侵，陳男則喊冤稱是在幫少年「抓蟲」。

雖然用手指進入肛門，已經構成《刑法》定義的「性交」，但檢察官調閱陳男病歷資料，採信陳男當時的確是在暴躁氣憤的狀態下，聽了病友建議想制止少年吵鬧，再考量陳男大費周章地用衛生紙包裹手指，應無性侵少年的犯意，因此處分不起訴陳男。

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關鍵字：性侵,病房,國中生,少年,思覺失調,牙周病,凡士林

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