社會 社會焦點 保障人權

打零工男撞死酒駕闖紅燈騎士　對方「肇事主因」仍賠530萬獲緩刑

記者許權毅／台中報導

台中一名吳男先前駕車搶快左轉，撞上對向直行、闖紅燈且酒駕上路的石姓騎士，最終導致石男傷重死亡。吳男與石男家屬達成530萬賠償，並且已經給付強制險理賠200萬。法院認為，石男是肇事主因，考量雙方已經達成賠償約定，近日判吳男過失致死罪6月、緩刑2年。

檢警追查，吳男（63歲）於2024年11月11日11時許行經大肚區沙田路時，在一處巷口要左轉，卻未等待左轉燈亮起，在燈號轉換之際，就貿然左轉。對向一名石姓騎士（36歲），也未按照號誌前進，在號誌已經轉換成紅燈時，繼續直行，結果雙方在路口發生嚴重碰撞。

石姓騎士被撞擊後噴飛數公尺後倒地，導致顱顏創傷、多肋骨骨折併發雙側血胸而亡。檢警另外查出，石男體內有酒精反應，是酒駕上路。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲吳男當時駕車違規左轉，撞上直行酒駕又闖紅燈的石姓騎士 。（圖／民眾提供）

吳姓駕駛被認定犯過失致死罪，有於員警到場後自首，可依法減刑。法院審酌，吳男未遵守交通規則，一時疏忽在號誌尚未轉換為綠色箭頭時，就貿然左轉，導致被害人死亡，導致被害人家屬痛失至親，犯罪所生危害重大。

但是，被害人石男酒精濃度嚴重過量，卻又騎乘機車，違反號誌闖紅燈通過路口，行車事故鑑定意見書認為是肇事主因，也有過失。

▲石男被認定是肇事主因，吳男跟石男家屬仍達成530萬賠償約定。（圖／翻攝Facebook／爆料公社）

中院審酌，吳男國中畢業、打零工維生，每月收入約3萬至4萬元，需要扶養配偶。已經跟石男家屬達成530萬賠償（200萬為強制險保險理賠金），並約定於2026年2月底以前給付剩餘款項，石男家屬同意給予緩刑，全案依過失致死罪處6月刑期、可易科罰金，緩刑2年，應支付其餘損害賠償。

關鍵字：

台中車禍酒駕死亡過失致死交通事故判決影音

