專偷香油錢！3人竊團橫掃13間寺廟　白河警調監視器全數逮捕

記者林東良／台南報導

台南素有「千廟之城」之稱，信眾捐獻的香油錢原是對神明的虔誠心意，卻成為宵小覬覦的目標，白河警分局破獲一起專偷香油錢的竊盜集團，3名犯嫌自2025年7月起跨區流竄麻豆、新營及白河轄區，短短數月內犯下多達13間寺廟竊案，行徑惡劣，最終仍難逃監視器與警方縝密追查，全案移送後3嫌遭法院裁定羈押禁見。

▲白河警分局破獲香油錢竊盜集團，3嫌跨區犯案多達13間寺廟，遭警方查獲到案。（記者林東良翻攝，下同）

警方調查，47歲陳姓男子夥同同為47歲的陳姓男子及33歲柯姓男子共組竊盜集團，專挑寺廟香油錢下手，並以俗稱「釣魚」的方式，利用工具伸入功德箱內撈取現金。近期多間廟宇發現香油錢短少，向白河警分局報案求助。

白河分局獲報後，立即與麻豆、新營分局共組專案小組，並報請台南地檢署檢察官廖羽羚指揮偵辦。專案小組透過過濾、比對沿線監視器畫面，鎖定涉案車輛，進一步分析行動軌跡，逐步掌握3名嫌犯身分，於2026年1月4日兵分多路拘提犯嫌到案，並查扣作案工具一批。

警方指出，3嫌到案後對犯行坦承不諱，全案依竊盜罪嫌移送台南地方法院審理，法院考量犯嫌有串證及再犯之虞，裁定3人羈押禁見。

白河分局長陳志埕表示，宗教信仰對地方具有安定人心的重要力量，感謝專案小組同仁積極查緝，成功將犯嫌一舉查獲到案。他也呼籲，寺廟及民眾對於存放財物場所，應加裝監視器或採取必要防護措施，以降低遭竊風險，警方也將持續針對轄內治安熱點加強巡守，全力守護民眾生命與財產安全。