偷電纜還藏毒！恆春警跨縣市破竊盜集團　起出毒品與大量贓物

▲恆春警方偵破電纜線竊盜集團。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

恆春警分局近日接獲線報，有毒品人口涉嫌在高屏地區流竄，專挑閒置空屋、光電場及農牧用地竊取電纜線，犯案範圍廣泛。分局長郭懷澤獲報指示成立專案小組，並報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦。警方歷經多日蒐證與跟監，掌握犯嫌動向，近日展開同步拘提行動，一舉查獲4名嫌犯，成功瓦解竊盜集團，展現強力打擊犯罪決心。

恆春分局近日接獲線報稱，有毒品人口針對閒置之空屋及光電廠等處竊盜電纜線，犯案範圍跨及高屏地區範圍廣大，恆春警方獲報後相當重視，立即由分局長郭懷澤指示偵查隊組成專案小組，並報請屏東地方檢察署檢察官指揮偵辦。

經多日蒐證後，鎖定由37歲張姓、55歲林姓及2名許姓竊嫌組成之竊盜集團，於近日見時機成熟，兵分多路將張姓、許姓及林姓等4名犯嫌拘提、逮捕到案並實施搜索，共起出裸銅線2捆、電纜線8捆、變壓線圈8捆、光電板3片、電表6具等贓物，老虎鉗及電鋸等犯案工具1批、空氣狙擊長槍1支、第一級毒品海洛因香菸3支、第二級毒品甲基卡西酮(俗稱喵喵)毛重約20公克、毒品吸食器2具等證物，另查扣竊嫌犯案用自小貨車1部，成果豐碩。

恆警深入追查發現，他們在高屏地區行竊至少10次，除了竊取農牧用地電纜線外，還針對光電場、閒置空屋、倉庫等地行竊，為民眾帶來極大損失，所幸經恆警抽絲剝繭，順利緝獲相關犯嫌，有效遏制竊嫌氣焰。

警詢後認張姓、林姓及2名許姓犯嫌涉有嫌疑，將其依加重竊盜、毒品等罪嫌移送臺灣屏東地方檢察署偵辦，並建請實施預防性羈押，後續將持續擴大偵辦。