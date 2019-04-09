如何幫產業拚經濟　盧秀燕：盡量減少干擾　大家聽懂吧

▲盧秀燕認為市府會對產業鬆綁法令，減少干擾。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕9日下午應邀出席「翻轉經濟 富強城市」產業論壇致詞時表示，台中正在拚命實現前店後廠自由港政見，她每天都忙著幫產業界送往迎來、做公關，為的就是全力拚經濟，她還語帶玄機的說，市府除了會鬆綁法令之外，也會盡量減少干擾，「大家聽懂吧」。

盧秀燕下午參加一場產業論壇，會中針對「精密機械、房產建設、產業發展、觀光旅遊」四面向展開對談，盧為了展現台中拚經濟的決心，帶領副市長令狐榮達、經發局長高禩翔、都發局長黃文彬、觀光旅遊局長林筱淇、農業局長蔡精強等人出席。

▲盧秀燕暢談她的經濟理念。（圖／記者鄧木卿攝）

盧首先強調，她用的這些人大多數都是出身產業界，所以最能了解如何制訂有利政策，以令狐榮達為例，他是六都副市長中唯一職業外交官，負責兩岸和國際事務，台灣不能只靠島內經濟，如何讓貨能出得去，錢財才能進得來，這就牽涉到專業的談判團隊。

她說，台中是六都拚經濟中最有成效，因為不像台北是政治中心，台中不受政治干擾，也不像高雄是石化重鎮，台中擁有精密機械、手工具、光學、製鞋和智能科技等，台中一定要走對路，因此她的經濟政見就是富強城市三大策略，簡稱「富市三」，方法則是前店後廠自由港。

▲盧秀燕出席產業論壇。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕說，她是個務實主義者，明知市府花了58億元興建會展中心，工期4年，在她第一任內不會完工剪綵，如果她沒有連任，也不會算在她的政績，但她仍然要做，現在不做，明天就會後悔，因為她就是要讓產業界不要遠赴台北或是國外參展，在台中就能接到訂單，做的就是前店的工作，此外，會展中心完工後，會有五千個攤位，隨之而來的會是龐大的會展經濟，她覺得花上總經費一百億，很划算。

至於如何幫業者全力拚經濟，做後盾，盧說，市府會朝向鬆綁法令方向努力，此外，政府不是一直管，全面安檢，就是盡到責任，這樣對事情沒有幫助，因此，市府會有效管理，「減少干擾」，她反問在場業者，大家都聽懂吧，台下隨即響起熱烈掌聲。