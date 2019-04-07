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重視台中農產品　韓國瑜被盧秀燕要求連說三次

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▲韓國瑜參觀花博，未來將和台中一起拚經濟。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕贈送韓國瑜茂谷柑。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

高雄市長韓國瑜7日應台中市長盧秀燕之邀參觀台中花博，盧秀燕並贈送在地農產品茂谷柑、台中蜂華、豐原漆器和太陽餅等，為了顯示贈送的農產品重要性，還要韓連說三次產品名稱，韓參觀後表示，花博給了他很大啟發，農業一定要結合文創，盧則說，未來台中將和高雄攜手拚經濟。

韓國瑜中午在盧秀燕及多名市議員陪同下參觀花博外埔園區，韓人氣之高，從下車處沿路就被大批熱情民眾包圍，兩旁民眾高喊「選總統、救台灣」之聲不絕於耳。

▲韓國瑜參觀花博，未來將和台中一起拚經濟。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕送韓國瑜太陽餅。（圖／記者鄧木卿攝）

韓國瑜說，這次看了外埔園區，只看了花博的三分之一，但他已從園區安排得到很多新的啟發，也令人堅信，推銷農產品不是只有吃吃喝喝，絕對要再加上本地的文化、文創元素，他說收穫非常大。

▲韓國瑜參觀花博，未來將和台中一起拚經濟。（圖／記者鄧木卿攝）

▲韓國瑜參觀花博，受到熱情民眾包圍。（圖／記者鄧木卿攝）

韓說，今天把農產品賣出去，明天又來了，如果今天賣不出去，明天就會累積愈來愈多，這樣有意義嗎？以去年香蕉鳳梨滯銷為例，很多後來都被當作堆肥，農民們都在掉眼淚，他說，中央不幫忙地方行銷沒關係，但不要在背後扯後腿，祝福就好，畢竟地方沒有相關行銷經費。

盧秀燕當場也贈送韓國瑜茂谷柑、豐原漆器、蜂蜜和太陽餅等農產品，盧為了顯示很重視，還要求韓連說三次產品名稱，「台中峰華」、「台中峰華」、「台中峰華」，現場笑聲不斷。

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關鍵字：盧秀燕,韓國瑜,農產品

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