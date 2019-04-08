王惠美率40人訪花博　盧秀燕：中彰一起對抗空污

▲王惠美參觀花博，盧秀燕致贈香水百合，希望保有對花博美好印象。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

彰化縣政府團隊一行40人8日中午參觀台中花博，台中市長盧秀燕與彰化縣長王惠美透過午間餐敘進行兩縣市治理交流，盧秀燕表示，台中與彰化在地緣上屬於同一區塊，不論是生活或交通都有緊密連結，兩縣市可以說是「一家人」，雙方將齊心齊力加強區域治理，對抗空污，讓中部區塊更被重視。

彰化縣副縣長洪榮章中午帶領40名縣府同仁參觀花博，由台中市副市長楊瓊瓔接待，一行人參觀森林園區的發現館、四口之家、聆聽花開的聲音，以及馬場園區的花舞館和欣賞馬術表演後，盧秀燕與王惠美隨後到場，並且進行縣市治理交流餐敘。

▲彰化縣政府一行人參觀台中花博。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，台中與彰化在地緣上屬於同一個區塊，不論是生活、交通都有緊密連結，兩縣市不僅是鄰居，更可以說是「一家人」。

盧也提到，王惠美縣長十分關心中部空汙問題，去年還是縣長候選人時就曾率領2千多位民眾到台中火力發電廠抗議，表達對中火的訴求，相信未來透過兩個縣市齊心齊力加強區域治理，將讓中部區塊更被重視。

王惠美則說，縣府團隊透過早上的參訪，學習非常多關於花博的設計思考，可以帶回去做相關參考，感謝台中市政府團隊的熱情歡迎，也相信兩縣市的區域治理一定可以讓中部更好。

此外，盧秀燕也贈送彰化縣府團隊后里盛產的香水百合，盼透過花香延續參訪花博的美好回憶。