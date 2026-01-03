立院將設禮品店！商品定位創意環保　強調「國會、中華民國」意象

▲立法院規劃設置禮品店。（圖／記者陳煥丞攝）



記者崔至雲／台北報導

參考國外國會設有官方禮品店，提供參訪民眾與外賓選購具象徵意義的紀念商品，立法院也將跟進設置紀念品中心。據了解，立法院長韓國瑜上任後，就希望立法院規劃紀念品販售空間，盼能補足立法院長年僅能參訪、卻缺乏紀念商品的缺口。據了解，販售商品以「立法院」與「中華民國」意象為主，不會推出韓國瑜個人商品，整體定位希望走「創意商品」與「環保商品」路線。

對於立法院禮品店，立院人士指出，相關規畫已進入實質階段，立法院去年8月完成招標作業，近期也已評選出取得優先議約權的廠商。若場地整備順利，預計將於1月底完成空間整理並與廠商簽約，依合約時程推估，最快4月底、5月即可正式對外營運。

對於商品內容規畫，立院相關人士轉述，目前規劃以「立法院」與「中華民國」意象為主，不會推出院長個人商品，也不以個人化形象為訴求；整體定位希望走「創意商品」與「環保商品」路線。據悉，廠商近期將提出完整企劃書，後續才會進一步確認實際販售品項與細節。

立院人士強調，相關商品雖授權由廠商設計與經營，但仍須符合立法院形象定位與公共性原則，未來是否延伸規畫不同主題或系列商品，仍有討論空間，將視實際營運與評估結果再行調整。