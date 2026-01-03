轉彎搶快片！休旅車遭90度撞飛　「保齡球式」擊落3騎士釀5傷

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鳳山區今（3）日中午發生一起連環撞事故！一名張姓男子駕駛休旅車於路口左轉時，未禮讓直行車，與楊姓男子駕駛的白色休旅車猛烈對撞，強大的衝撞力道更波及到機車待轉區的3名騎士，共計造成5人受傷。

轉彎車硬切 直行車閃避不及迎頭撞

▲轉彎搶快！休旅車遭直行車90度撞飛，又擊落3名騎士。（圖／記者許宥孺翻攝）



事故發生在3日中午12點30分，警消獲報，鳳山區中山西路與澄清路口發生車禍。救護人員到場時，發現有5名傷者都有擦挫傷，其中3人傷勢較明顯，被送往醫院救治。

警方調查，當時58歲的張姓男子駕駛休旅車，沿澄清路北往南行駛，欲左轉往中山西路，此時，48歲楊姓男子駕駛白色休旅車，沿澄清路南往北直行，張姓駕駛於路口左轉時，未依規定禮讓直行車，致2車在路口發生猛烈碰撞，張男的休旅車被撞飛90度，白車則衝進騎樓，現場車殼零件散落一地。

無辜騎士等紅燈慘 遭保齡球式擊落





▲直行的白色休旅車反應不及撞上灰色休旅車，撞上3名騎士後衝進騎樓。（圖／記者許宥孺翻攝）



由於撞擊力道巨大，車體失控後衝向一旁的機車待轉區，造成3名無辜騎士的48歲蘇姓女騎士、64歲洪姓女騎士、43歲方姓男騎士無處可躲，慘遭保齡球式擊落倒地。

5人皆無酒駕 初步肇因曝光

警方表示，事故造成汽車駕駛張男與楊男輕微挫傷、未送醫；但3名機車騎士因倒地造成擦挫傷傷，5名駕駛、騎士的酒測值均為 0。初步肇事原因研判，為張男轉彎車未禮讓直行車、楊男未注意車前狀況，詳細肇事原因仍需交大判定。