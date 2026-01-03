小販一天賺2萬！河南「天安門」牆畫村元旦湧進5萬人

記者任以芳／綜合報導

2026年元旦假期，河南商丘吳營村因一幅巨型「天安門」牆畫意外走紅，成為熱門打卡點。據統計，假期首日遊客量即突破5萬人次，不僅圓了當地老人「看天安門」的夢想，更為這座偏遠村落帶來巨大的觀光收益，有商販甚至創下單日營業額破2萬元人民幣的紀錄(換算近九萬台幣)。

綜合陸媒報導，巨型「天安門」牆畫位於河南一處小村莊，出自39歲村民吳承言之手。曾連續多年報考中央美院的吳承言，雖然未能入學，卻始終深耕繪畫。有感於村中老人一生務農、鮮少出遠門，他在村內繪製巨幅天安門景象。

由於適逢2025年為抗戰勝利80週年，對大陸許多老一輩而言，「天安門」不僅是建築，也是愛國的精神象徵。這份心意讓許多老人在牆畫前合影時熱淚盈眶。

▲ 河南「天安門」牆畫村元旦湧進5萬人 。（圖／翻攝 央廣網）

沒想到爆紅的「天安門」牆畫竟然拉動一個村一整年的GDP，客流量加上網路流量迅速轉化為經濟動力。元旦假期期間，村內道路兩旁擺滿上百個攤位，從烤串、棉花糖到兒童遊樂設施一應俱全。

多位攤主透露，1月1日當天人潮擠得水洩不通，生意最好的大肉串店營業額超過2萬元，即便位置較偏的攤位也有超過4000元的收入。（單位：人民幣）

談及創作「天安門」牆繪的初衷，創作者吳承言表示，「村裡好多老人一輩子沒去過北京，就想看看天安門，但年紀大了腿腳不便，有的還暈車，根本出不了遠門。」

元旦過後，吳營村委會舉辦慶祝活動，邀集數十位老人在廣場看大戲，並現場包餃子款待長者。吳承言夫妻也現身為老人端上熱騰騰的餃子，並與遊客合影留念。

吳承言表示，希望能透過畫筆讓鄉親看到更多風景。這場由藝術發起的圓夢行動，正以溫暖的力量帶動整個村莊的振興與轉型。目前，他已在村內創作40至50幅涵蓋偉人與名勝的油畫，將家鄉打造成露天美術館。