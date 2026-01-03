合歡山「警察小姐姐」新造型強勢回歸！小編被盯上：充滿殺氣

▲警察小姐姐辛苦執勤。（圖／翻攝自臉書／中橫路況交通資訊站）

記者周亭瑋／綜合報導

合歡山「警察小姐姐」先前在冷風中站崗執勤，被臉書粉專「中橫路況交通資訊站」小編拍下，引發全台網友心疼。如今，兩人再度相遇，這回女警不僅裝備升級，眼神更無比銳利，讓小編忍不住驚呼，「我已經離開約莫幾百公尺，還會時不時往回看一下，有沒有追上來。」

小編幽默描述「再次偶遇」

粉專提到，再次見到這名警察小姐姐時，對方呈現全副武裝的狀態，不知是否因上次發文導致女警意外登上新聞，或是受到長官關心，小姐姐這次包得像肉粽一樣，「剛剛沒認真看，還真不知道是女森（生）。」

不僅如此，他更感受到現場的肅殺氣氛，「這次不知道怎麼一回事，遠遠就一直盯著我看，不管我嘗試走到哪兒，她始終不放棄地用那種銳利、充滿殺氣的眼神盯著我，直到我若無其事地離開她眼前的地平線。」

寒風中的「警察小姐姐」爆紅

此位警察小姐姐的爆紅，起源於12月26日。當時，粉專貼出一張她在低溫中堅守崗位的身影，文中心疼寫道「好可憐的警察小姐姐，在外面站好久都沒有移動，不知道是不是因為結凍黏住了。」

網友洗版狂笑「就是你害老娘像個肉粽」

貼文再度吸引大批網友朝聖，紛紛回應「就是你，上次拍我冷到兩隻腳都打結的就是你」、「警察小姐姐表示：就是你害老娘像個肉粽」、「送上一杯熱熱的咖啡，包準沒事」、「小姐姐等你好久，結果還不給老娘靠近點。（非死盯你不可）」、「最不想引人注目卻一夜之間成為白雪公主」、「給老娘拍漂亮一點」、「有種眼神叫做，無聲殺人」。