「體驗」5星級偵訊室　「拒戴安全帽」白衣男從容走出派出所

▲楊男被帶回警局時，就是待在被網友評為5星的「舒適偵訊室」。（圖／記者陳凱力攝）

記者陳凱力／新竹報導

獲網友評價5星的竹北派出所9日進行深夜巡邏時破獲一起違法持有改造手槍案！一名楊姓嫌犯被於後車廂內搜出3把改造手槍及子彈數枚，警方以槍砲彈藥刀械管制條例現行犯將他逮捕，只是，當日下午，楊嫌在移送地檢察過程中，竟以「我要面對」為由，拒絕警方為他戴上安全帽，神情自然地從竹北派出所步行上警車。

竹北分局竹北派出所所長陳昭佑、警員李文榮於2019年4月9日執行深夜巡邏勤務時，於中華路、中正西路口時，發現一台行跡可已的自小客車，警方向前盤查，發現車內竟有一枚空彈殼，25歲楊姓駕駛隨即將彈殼緊握掌心，最後在慌亂間遠拋至一旁的校園欄杆內。

警方制伏楊嫌後隨即尋找校園內的空彈殼，更再楊嫌後車廂內查獲仿貝瑞塔M92、金牛座JP-915及拼裝改造手槍共3把、子彈共6發、未擊發彈頭2個及已擊發彈殼2個。楊嫌當場遭警方以槍砲彈藥刀械管制條例現行犯逮捕，並依法移請新竹地方檢察署偵辦。

▲楊男以「我要面對」為由，拒絕警方為他戴上安全帽。（圖／記者陳凱力攝）

楊嫌在移送地檢署前，拒絕警方為他戴上安全帽，並以簡短四字「我要面對」回答，隨後，身穿白色polo衫、牛仔褲的楊嫌，就在警方的戒護下步行出派出所大門，從容走進警車。

依據全國統計數據分析歷年來查獲非法槍枝數量，改造槍枝約佔查獲總數85％，槍擊案件涉案槍枝亦以改造槍枝居多，顯示非法改造槍枝嚴重戕害社會治安。竹北分局表示將持續落實執行「安居專案」，針對槍枝、毒品等影響社會治安重大之犯罪加強查緝，營造民眾得以安心居住、有質感的生活環境，另亦呼籲不肖分子勿存僥倖心態，以免遭逮後悔莫及。

▲楊男被於後車廂內搜出3把改造手槍及子彈數枚，警方以槍砲彈藥刀械管制條例現行犯將他逮捕。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）