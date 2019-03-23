嘉義查緝阿里山山老鼠　起出市價二千萬樹瘤槍砲及毒品

▲▼ 警方查獲山老鼠，起出市價兩千萬稀有樹瘤，由於盜伐利潤高，主嫌怕黑吃黑用，擁槍自重並持毒。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣竹崎警分局、嘉義林區管理處、保七總隊嘉義分隊、嘉義憲兵隊等聯合查緝盜伐小組日前在嘉義地檢署指揮下，繼日前查獲阿里山豐山村山老鼠集團後，再度在彰化縣芬園鄉緝獲黑市價格約新台幣2000萬元以上的台灣扁柏木樹瘤，當場逮捕正在清洗樹瘤的黃姓主嫌，起出數十塊台灣扁柏木，及黃姓主嫌為防身所持有槍械及毒品，全案依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例及森林法移送台灣嘉義地方檢察署偵辦。

聯合查緝小組日前緝獲山老鼠集團時，在新任嘉義縣警局局長廖宗山指示下，積極向上溯源，進一步查獲37歲黃姓主嫌因樹瘤價值連城，為防止「黑吃黑」，所以才會將槍彈隨身攜帶，當場起獲台灣扁柏木30塊(樹瘤27塊、黃金磚3塊)重量為585.5公斤、改造金牛座手槍1支、土造長槍1支、九0子彈1顆、無線電4支、鏈鋸2台、高壓清洗機1台、毒品安非他命1小包(1.92)、揹架5組。此次查獲的台灣扁柏木樹瘤，重量雖僅500多公斤，但黑市價格初估就超過新台幣2000萬元。

據了解樹瘤的形成是因為樹木受到細菌感染或是斷裂受到壓迫，才會慢慢形成樹瘤，一般來說，一顆小型樹瘤約要數百年才能成形，也因為形成不易所以樹瘤的價格才顯得珍貴，樹瘤之中又分等級，其中價格最好的是鳳尾刺瘤，第二級的則是鳳尾瘤，再次之的是土豆瘤，樹瘤是樹木因自我保護而形成的自然景觀奇蹟，非常稀有。

竹崎警分局表示自然景觀是大家共有的資產，形成不易，但在有心人士的貪小便宜心態之下，遭到盜伐殆盡，除了會造成生態的改變，嚴重更會造成土石流災害，威脅到更多國民的生命財產安全，呼籲民眾到山區賞景拍照旅遊，都要珍惜一草一木，切勿將自然資源當成提款機。

嘉義林管處表示民眾踴躍檢舉盜伐，一旦人贓俱獲，除會發給新台幣五萬元的檢舉獎金，更會在案件起訴後，依贓款額度的10%發給後謝金，呼籲全民一起檢舉盜伐。