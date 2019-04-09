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笑翻！「手銬鬆緊剛好」竹北派出所獲5星　網友：想再進一次

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▲笑翻！「手銬鬆緊剛好」力推竹北派出所　網友：想再進一次。（圖／翻攝google）

▲竹北派出所被網友以「手銬上的鬆緊度剛剛好，偵訊室相當的舒適，問筆錄態度良好」留下5星評論。（圖／翻攝google map）

記者陳凱力／新竹報導

現代人規劃旅遊行程或美食景點，經常會查詢Google評價來做為參考，不過，民眾評論的地標可說是千奇百怪。新竹縣竹北分局竹北派出所，4個月前被民眾打下5星滿分，原因竟是「手銬上的鬆緊度剛剛好，偵訊室相當的舒適，問筆錄態度良好」，甚至在最後還加註「賓至如歸，如果有機會，還想再被貴所逮捕一次」，這起爆笑評論曝光後，不少警界人士聞訊都表示「笑死」。

竹北派出所位於竹北市中華路上，因竹北市人口眾多，屬於繁重派出所，在Google評價上，有10則評論，拿下平均3.7的星星；大多數網友是因「服務態度良好」給出了4顆星，而其中1則5星評價的留言卻讓人跌破眼鏡！

▲笑翻！「手銬鬆緊剛好」力推竹北派出所　網友：想再進一次。（圖／翻攝google）

請繼續往下閱讀...

這名網友留下「手銬上的鬆緊度剛剛好，偵訊室相當的舒適，問筆錄態度良好」最後還寫下「賓至如歸，如果有機會，還想再被貴所逮捕一次」實在讓人哭笑不得，警方私下表示，相信這只是網友的玩笑話，不過也不排除這名網友可能是親身經歷，不然怎麼知道「手銬上的鬆緊度剛剛好，偵訊室相當的舒適，問筆錄態度良好」，至於「賓至如歸，如果有機會，還想再被貴所逮捕一次」警方也笑說，正常人應該不會真的這麼做啦！

對於Google上的評價，警方表示，願以客觀方式接納雅言，修正自己錯誤或足以改正的缺失；但由於評價屬主觀意識，仍需有多一些客觀資訊來佐證，否則也容易落入他人設計的框架之中，難以改觀。

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關鍵字：google,竹北派出所,打卡,評論

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