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「人才」水電工自學槍枝改造　8千賣8萬「高獲利」引舉報

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▲水電工「發揮專長」自學槍枝改造　8千賣8萬「高獲利」引舉報。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲水電工羅男因解毒癮而上網自學槍枝改造。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導
苗栗縣一名28歲的羅姓水電工，在朋友慫恿下染上K他命毒癮，為了籌措吸毒資金，利用水電專長上網學習如何改造槍枝販賣，因而遭到海巡署偵防分署新竹查緝隊、新竹市警察局第一分局及北部分署第八岸巡隊盯上。相關單位於2月底持搜索票將羅男逮捕，並搜出改造金牛座手槍2把，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。

海巡署偵防分署新竹查緝隊指出，日前接獲線報，有民眾在網路上兜售改造槍支，經蒐證多時，終於循線找到販賣槍枝的男子，正是在苗栗從事水電工作的羅姓男子。水電工羅男平時收入穩定，因在朋友的慫恿下才開始接觸毒品、吸食K他命，羅男開始染上毒癮後，將每月三萬多的薪水都拿去購買毒品還不夠，為了籌措毒資，於是利用自身水電專長，上網學習如何改造槍支販賣牟利。

▲水電工「發揮專長」自學槍枝改造　8千賣8萬「高獲利」引舉報。（圖／記者陳凱力翻攝）

海巡署偵防分署新竹查緝隊表示，羅男以8千元至1萬元成本，購買槍枝零件改裝，改造後的槍枝則以每支8萬元上網兜售，獲利將近10倍。羅男的暴利也引來舉報，新竹查緝隊與警方合力偵辦，終於循線逮捕羅男，並順利查獲改造金牛座手槍2把含彈匣，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。

海巡署指出，未來將持續加強槍彈、毒品查緝工作，以有效打擊犯罪，同時呼籲民眾如有發現可疑或不法情事，請即向海巡署「118」報案專線檢舉，共同維護社會治安及打擊犯罪。

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關鍵字：水電工,毒品,新竹市警局,第八岸巡,海巡署,金牛座,槍砲

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