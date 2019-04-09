直擊5星派出所！不止「手銬鬆緊剛好」　腳鐐「麻攏嘎哩傳便便」

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北分局竹北派出所，4個月前被民眾以「手銬上的鬆緊度剛剛好，偵訊室相當的舒適，問筆錄態度良好」打下5星滿分，最後還加註「賓至如歸，如果有機會，還想再被貴所逮捕一次」，這起爆笑評論曝光後，也讓不少網友對於竹北派出所充滿好奇。

▲▼新竹縣竹北分局竹北派出所，4個月前被民眾以「手銬上的鬆緊度剛剛好，偵訊室相當的舒適，問筆錄態度良好」打下5星滿分（圖／記者陳凱力攝，下同）

竹北派出所位於竹北市中華路上，因竹北市人口眾多，屬於繁重派出所，在Google評價上，有10則評論，拿下平均3.7的星星；大多數網友是因「服務態度良好」給出了4顆星，而其中1則5星評價的留言卻讓人跌破眼鏡！

網友留下「手銬上的鬆緊度剛剛好，偵訊室相當的舒適，問筆錄態度良好」最後還寫下「賓至如歸，如果有機會，還想再被貴所逮捕一次」實在讓人哭笑不得，對於Google上的評價，警方表示，願以客觀方式接納雅言，修正自己錯誤或足以改正的缺失；但由於評價屬主觀意識，仍需有多一些客觀資訊來佐證，否則也容易落入他人設計的框架之中，難以改觀。

實際走進竹北派出所，年輕的員警們充滿活力，所長陳昭佑和同仁親自示範「如何將手銬扣得剛剛好、不緊也不鬆」，陳所長說，扣手銬也是有SOP，同仁間除了遵照SOP，也會善用同理心，在「三安」的前提之下，執行職務時，仍不犧牲當事人的各項權益。

而被網友評論相當舒適的偵訊室，其實也與一般派出所偵訊室大同小異，所長對於網友說「賓至如歸，如果有機會，還想再被貴所逮捕一次」也表示，希望民眾能夠遵守各項法律規定，若依現行犯遭受逮捕，隨之而來的是限制人身自由，得不償失。