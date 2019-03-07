面交毒品咖啡「順便」推銷槍　白目累犯遇臥底警踢鐵板



▲白目槍砲犯面交毒咖啡時順便推銷黑槍，卻慘遇臥底警。（圖／資料照／新竹縣政府警察局少年警察隊圖提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣28歲邱姓男子連續2次被查獲持有槍彈，交保後仍不知悔改，利用網路販賣含有MDMA毒品咖啡的訊息，員警喬裝買家與他交易時，邱男「順便」賣槍，當場被埋伏員警逮住，新竹地院將4案併發，判處應執行有期徒刑10年，並科50萬元罰金。

邱男與范姓友人於2018年2月底開懸掛車牌的小貨車被警攔發，警方盤查時當場查獲1把改造手槍與5顆子彈，邱男更帶警方取出1顆擊發的彈殼。同年3月，邱男遭到父親報警指控在家亂開槍，警方抵達現場後找到桌上的2枚彈殼、1把改造手槍及9枚子彈。

6月間，邱男利用成本3千元購得10包含有MDMA毒品的混合咖啡包，在網路上散布「賣咖啡屌的」，暗示賣毒品訊息，新竹縣沈姓員警接獲線索後喬裝成買家表示購買意願，雙方約在竹東某超商內交易。

邱男與沈員面交毒品咖啡時，邱男刻意打開隨身包，亮出包內的1把改造手彈和4顆子彈，向沈員表示「你幫我注意一下有沒有人要收，我要賣4萬元」，當場被沈員和埋伏員警逮獲。

邱男向檢警辯稱，槍彈是已過世的大哥「陳春權」生前寄放，但檢警調查卻發現，「陳春權」早在12年前亡故，邱男卻不願再交待來源。

新竹地院法官審理，認為邱男漠視法令，已有2次非法持有槍彈遭到法辦，卻仍不知悔改再次於公眾場合兜售毒品和槍彈，對他人身體安全和社會秩序顯然有高度潛在危險性，量處上述應執行之刑、4案併發，新竹地院判處應執行有期徒刑10年，並科50萬元罰金。