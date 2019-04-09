路上巧遇小三！正宮「怒拿高跟鞋狠砸濺血」　網一面倒嗆：有本事打老公

▲正宮當街暴打小三。（圖／翻攝自微博）

●下方有圖片可觀看，內含暴力血腥畫面，請自行斟酌觀看。

記者朱世凱／綜合報導

碰上讓自己丈夫意亂情迷的小三，是每個原配心中的痛，大陸就有一名正宮在路上巧遇小三後，因為實在難掩憤怒，便拿出高跟鞋猛砸對方的頭，再外加「扯髮」攻擊；只見小三頭部當場被打到血流如注，讓網友看完直呼「好狠毒！」

這段正宮暴打小三的影像，近日在網路上瘋狂轉傳。從中可見，穿桃紅色上衣、戴螢光綠帽子的正宮左手扯著小三頭髮，右手則拿著高跟鞋當武器猛毆；穿著粉色細肩帶洋裝的小三不堪攻擊，頭部當場濺出一攤血。正宮下完狠手後，嘴裡還振振有詞地訓斥，小三則痛苦點頭屈服。

▼許多網友在底下展開正反意見討論。（圖／翻攝自微博）

部分網友力挺正宮作法說，「只要是小三，就該被打死」、「心裡有多恨，下手就多狠」；但多數人則說，「打小三一流，沒本事打老公」、「始終不懂，出軌為什麼要打小三」、「把小三打死，自己進去坐牢，爽的也是丈夫」、「故意傷害罪判多久？」、「暴力根本解決不了問題好嗎」。

也有人質疑，「若女生出軌的話，老公是否就能暴打老婆？」有網友指出，因為此事並未透露結果，只能當作看故事警醒自己，「不能單方面怨恨男人或女人，因為一個巴掌拍不響，兩方都要檢討。」

據悉，大陸先前也曾發生過小三在路上被正宮逮到，慘遭當街爆打，即便小三以「自己懷孕了」求情，卻仍被高跟鞋狠踩肚皮，甚至被脫到全身精光，讓許多人相當詫異。

▼正宮當街暴打小三。（圖／翻攝自微博）