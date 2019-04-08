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寒夜掀棉被灌冷氣+電扇狂吹　人夫提離婚妻揭真相「他有小三」

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▲▼結婚,婚姻。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲ 寒夜掀棉被灌冷氣+電扇狂吹，人夫提離婚妻揭真相「他有小三」。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

黃姓夫妻結褵多年，妻子懷疑丈夫有外遇，趁寒冬冷夜，開冷氣、吹電風扇，還故意掀開丈夫棉被「冷虐待」；丈夫憤而離家分居，黃男訴請離婚。黃妻當庭表示，丈夫是自己搬出去，在外還另結女友，但丈夫如果肯給她住處鑰匙，她隨時願意搬去與他分居。基隆地方法院審酌，男方有責任，女方有意挽回，駁回黃男之訴。

黃男指控，2011年某日，妻子在寒冬冷夜，趁他熟睡時掀起棉被，開冷氣，狂吹電風扇，他受不了，只好到對面房間睡覺，沒想到妻子竟潛入房內，在他身上灑砂糖。之後，兩人因退休金發生爭執，黃男直說，實在受不了與妻子同生活，因而離家分居，雙方都已簽好離婚協議書，只差沒去戶所辦手續。

但黃妻堅決否認虐待，辯稱丈夫是自己離家出走，分居長達7年。疑因在外有女友又再度提離婚。女方表示，雖雙方早已簽好離婚協議書，但她現在沒有要離婚，丈夫肯給她住處鑰匙，她願意立刻搬去與他同住。

兒子當庭聲稱，父母確實經常為了某女子爭執，感情因此轉淡，父親為該名女子離家，雙方同居中。

基隆地方法院指出，黃男主張妻子懷疑他在外搞曖昧，又出手虐待，將雙方分居責任歸咎女方，因無證據證明女方施虐。法官根據兒子證詞，認定黃妻懷疑丈夫在外有外遇無證據，男方也有責，無法向妻子請求離婚；另黃妻再三表示，只要丈夫願意給她鑰匙，隨時恢復同居，證明女方願意維持婚姻關係，法官駁回黃男離婚之訴。

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關鍵字：基隆,婚姻,小三

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