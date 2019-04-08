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社會 社會焦點 保障人權

法國金髮嫩妹暈船台籍人夫　身分曝光！竟是40歲扶輪社前社長

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▲▼洗澡,傷心,失戀,分手,女人,哭泣。（圖／翻攝自pixabay）

▲17歲的法國交換學生與40歲的趙男因一場汽車旅觀之旅而對簿公堂，檢方認為，兩人應是你情我願，因此對「利用權勢性告訴部分，做出不起訴處分。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

扶輪社前社長驚爆性侵外籍交換生羅生門案！40歲的已婚扶輪社前社長趙男遭金髮法國女高中生指控，2018年11月底藉著邀她共進午餐，將她載去薇閣摩鐵，她因畏懼對方是輔導員，若不乖乖聽話就可能被遣返回法國，因此與對方發生1次性關係。法國嫩妹事後向扶輪社高層投訴，報警控告趙男利用權勢性交，趙男卻表示雙方是你情我願的，互有好感才發生關係，沒有強迫。檢方綜合相關證述認為，2人合意嘿咻機會可能高些，因此做出不起訴處份。

檢警調查，頂著金髮的法國高中生，2018年透過扶輪社系統安排，來到新竹當交換學生，11月30日法國嫩妹接受已婚趙男邀約共用午餐，法國嫩妹以為只是單純用餐，開心答應，沒想坐上車後卻被趙男開車載進薇閣汽車旅館。趙男一進門就猴急地要求法國嫩妹脫衣服，自己也火速扒光，法國嫩妹因畏懼趙男的輔導員身分，擔心若拒絕，可能會被遣返送回法國，才不得已與趙男嘿咻1次。

法國嫩妹向檢警表示，趙在汽車旅館裡叫我脫衣服，我自己有脫，他也有幫我脫；我當時沒有說什麼話，沒有拒絕，也沒說同意，我當時有點嚇到；發生性關係前，我不怕被告，但發生性關係後，趙都沒有再跟我講話，所以我感到害怕；因為趙跟主席認識、關係很好，我認為如果我不跟被告發生性關係，就會被送回國。

趙男向檢警表示，兩人是郎有情妹有意，互有好感，才自然發生性關係，絕沒有利用權勢與她發生性行為。他辯稱，只有每周幫交換學生上體育課及協調接待家庭和委員會間的疑問；交換學生的學習，是交由清大老師提供給扶輪社主委，生活狀況則是由接待家庭及副主委做紀錄和觀察；若交換生有吸毒、喝酒、交男女朋友、開車等行為，就可能被送回國去，但是由青少年交換委員會的主委及總監決定，他沒有權力，趙說，也沒跟法國嫩妹說「依照我的位階或職權，如果說妳不好的話，可以把妳送回法國去」這樣的話。

法國嫩妹的同學證稱，法國嫩妹知道趙有家庭，當她告知與趙發生性關係時，是有點不好意思、害羞的樣子，後來又變成開心，最後法國嫩妹又覺得搞不清楚狀況、不知道該怎麼辦。同學也表示，剛開始有跟法國嫩妹建議將事情告訴主委，法國嫩妹原本不想，突然有一天，又說要去跟主委說這件事。

檢方綜合相關證述認為，依法國嫩妹的證詞，應是自己想像或假設若不與趙發生性交行為，就會被遣返回國，屬於她主觀認知問題，而趙並沒有使用權勢脅迫與其發生性關係。且據同學證詞，也顯示法國嫩妹與趙應有情愫，是合意性交行為之可能性較大，難以認定趙利用權勢或機會脅迫就範，因此做出不起訴處分。

★圖片為版權照片，由免費圖庫pixabay供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經免費圖庫pixabay許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：利用權勢性交,扶輪社,外遇

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